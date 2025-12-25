"Los jueces están obrando contra el pueblo", denuncian jóvenes encarcelados por manifestarse en Bayamo

Getting your Trinity Audio player ready...

Un grupo de presos políticos encarcelados en la Prisión Las Mangas de la provincia Granma rechazó la ratificación de sus sentencias por las autoridades judiciales destinadas a revisarlas.

Se trata de 15 cubanos que fueron juzgados por manifestarse en Bayamo el 17 de marzo de 2024 en protesta por los largos apagones y la escasez de alimentos y servicios básicos en la ciudad.

Lázaro Armando Morales Romero, David Alexander Téllez Pérez, Mario Luis Espinosa Cedeño, René Aguilera Aguilar, Yoanier De Jesús Carmona Verdecia, Rancel Miguel Domínguez Reyes, Osvaldo Núñez Villavicencio, Jesús De Nazaret Arzuaga Almaguer, Franky Carmona Arias, Reynaldo Lucas Leyva Romero, Antonio Zamora Blanco, Ángel Luis Céspedes Cruz, Pedro De Jesús Martínez Rivero, Jorge Alexis Milanés Cedeño y Daniellis Jorge Puig fueron inculpados de delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato e instigación a delinquir por los que recibieron penas de entre uno y seis años, cuando sus sentencias se hicieron firmes el 28 de noviembre pasado.

“Los presos políticos en Cuba rechazamos, rotundamente, la hipocresía con la que la Fiscalía y los jueces supremos de esta nación están obrando en contra del pueblo cubano: se han ratificado las sanciones de las personas del 17 de marzo. Y esto es una prueba más de que las leyes cubanas, en las manos de estos señores responden solamente al sistema socialista, pero ni de socialismo conocen”, dijo a Martí Noticias, en nombre de los condenados, Yoandri Gutiérrez Vargas, quien cumple una sanción de siete años de privación de libertad por su participación en las demostraciones del 11 de julio en Bayamo.

“Estos atropellos de las leyes cubanas los estamos denunciando los presos políticos, desde la Prisión de Las Mangas. Estamos en contra de todas las arbitrariedades que las instituciones judiciales en Cuba siguen llevando en contra de los jóvenes que hemos salido a las calles a reclamar derechos constitucionales en esta nación, los cuales pisotean estos mismos jueces que hoy siguen alzando sus voces por el comunismo y el socialismo y no a favor del pueblo que sufre”, agregó el portavoz de los prisioneros.

Sobre las sentencias, el abogado Alain Espinosa del centro de asesoramiento legal Cubalex consideró que "como tradicionalmente han hecho, hay una ausencia total de carga probatoria para destruir la presunción de inocencia de cada una de las personas, y una manipulación de carácter político para imponer un grupo de sanciones totalmente desmedidas por delitos que no se tipifican y además de esto, imponer sanciones que tienen efecto inhibitorio en el resto de la población".

En noviembre pasado, la Fiscalía Provincial de La Habana amenazó a los ciudadanos que se atrevieran a reclamar sus derechos conque serían procesadas "con todo rigor y severidad las conductas que transgredan la ley".

Además advirtió que la ciudadanía debe respetar a la autoridad, en referencia a las acciones de los funcionarios públicos y agentes auxiliares.

Otro grupo de bayameses están en prisión provisional en espera de juicio por participar en las manifestaciones del 23 de mayo del 2025 en la misma ciudad.