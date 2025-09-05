Sin fecha de juicio el preso político cubano Alexander Verdecia tras siete meses en la cárcel

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político Alexander Verdecia, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), lleva más de siete meses encarcelado en la prisión de Las Mangas, en Bayamo, provincia de Granma, sin que las autoridades le fijen una fecha de juicio.

“Hasta ahora no ha habido ningún cambio en la situación de mi esposo, se mantiene en el mismo lugar y no hay fecha de juicio”, dijo a Martí Noticias su esposa, Eliannis Villavicencio.

“Cumple ya siete meses de estar ahí en prisión", indicó la mujer.

Verdecia, de 51 años, fue detenido en febrero acusado de “instigación a delinquir” y “propaganda contra el orden constitucional” por sus publicaciones críticas contra el gobierno en Facebook. La fiscalía ha solicitado para él una condena de diez años de cárcel.

Según Villavicencio, el opositor ha realizado protestas dentro de la prisión para exigir que se le lleve a juicio. “Hace unos días me contó que se puso a gritar ‘Abajo el comunismo, la dictadura es la culpable del hambre y la miseria que padece el pueblo, no más dictadura’ y varias consignas, y el jefe de disciplina se puso en el medio con el objetivo de hacerlo callar”, relató.

De acuerdo con su testimonio, Verdecia respondió al oficial: “‘Quítate del medio que mi guerra no es contigo, es con la dictadura y con la seguridad del Estado’”. La esposa agregó que el preso le ha comunicado su decisión de manifestarse “cada tres o cuatro días” hasta que su caso sea procesado en los tribunales.

Villavicencio afirmó que, aunque su esposo se encuentra en buen estado de salud, la convivencia en el penal es “complicada” por la presión de otros reclusos que colaboran con la Seguridad del Estado.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)