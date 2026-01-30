Opositores reaccionan a emergencia nacional decretada por Trump contra el régimen cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

Opositores, activistas y otros miembros de la sociedad civil independiente en Cuba reaccionaron este viernes a la declaración de emergencia nacional anunciada este jueves por el presidente Donald J. Trump, la más reciente medida de EEUU contra el régimen de la isla.

Contenida en una Orden Ejecutiva del presidente, la declaración de emergencia nacional responde a "una amenaza inusual y extraordinaria" proveniente de las acciones y alianzas del Gobierno de Cuba y detalla una serie de sanciones, incluida la imposición de aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla.

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) expresó su respaldo y dio la bienvenida a la medida. En un comunicado, la organización opositora reiteró su postura histórica sobre el régimen de la isla, al que calificó como "el peor enemigo y un enemigo mortal del pueblo cubano", además de considerar que constituye una amenaza constante para la libertad, la democracia y la seguridad en toda Latinoamérica y el continente.

UNPACU afirmó que el régimen "ha provocado y alimentado numerosas crisis", y ha brindado apoyo a actores que consideran adversarios de Estados Unidos, ocasionando costos significativos en términos de seguridad nacional y pérdidas económicas para ese país.



La organización, liderada desde el exilio forzoso en Miami por el opositor José Daniel Ferrer, definió como "correcta, justa y solidaria" la postura asumida por Washington, señalando que el principal beneficiado de estas medidas es el pueblo cubano, al que describe como víctima directa de la represión y la crisis económica que atraviesa el país.



UNPACU destacó, además, que los aranceles anunciados contra naciones que suministren petróleo y combustible al gobierno cubano constituyen una herramienta necesaria para limitar la supervivencia del régimen, especialmente en un contexto de creciente descontento social y protestas dentro de la isla.



La agrupación opositora sostuvo que los gobiernos que apoyen a La Habana deben asumir las consecuencias de sostener "una dictadura cruel" e insistió en que las medidas estadounidenses podrían acelerar una transición democrática en Cuba, facilitando que los ciudadanos puedan vivir en libertad y trabajar por la reconstrucción del país.



Desde La Habana, el líder opositor Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), dijo a Martí Noticias que, para esa organización, "cualquier medida que se tome en relación con Cuba tiene que poner siempre en perspectiva como afecta al pueblo cubano, el destinatario, el principal sujeto que nos importa".

Cuesta Morúa subrayó que cualquier medida que se tome desde el exterior sobre el régimen de la isla debe ser pensada "con esa visión". Añadió que no cree que la medida anunciada el jueves por la Casa Blanca favorezca "la participación del propio pueblo en el cambio".

"Eso va a recrudecer las circunstancias y la situación en las que estamos viviendo y no creemos que vaya a afectar definitivamente al gobierno, que siempre tiene recursos para encontrar un camino de sobrevivencia del poder, en detrimento del pueblo cubano", opinó desde La Habana el opositor y analista político.

La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, calificó de positiva la medida, que entra en vigor este viernes. En conversación telefónica con Radio Martí, Soler recordó que, contrario al eterno argumento del régimen para justificar la crisis general que enfrenta el país, "en Cuba nunca ha existido un bloqueo".

"Ahora sí, al parecer, va a existir uno", dijo la activista. "Estoy casi segura que vamos a tener un cambio dentro de Cuba", afirmó.

Soler señaló que el régimen ha quedado en una situación endeble tras la captura, el 3 de enero pasado, del dictador venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense. "Todo ese petróleo" que el gobierno cubano recibió de su principal aliado en el hemisferio "nunca lo puso al servicio del pueblo cubano", denunció.

La medida tomada por el presidente Trump obligará al régimen de La Habana a echar mano al dinero que ha obtenido de la reventa de petróleo venezolano para intentar subsistir, dijo Soler.



"Pienso que hay esperanza este 2026 para un cambio en Cuba y una transición", concluyó la líder de las Damas de Blanco.