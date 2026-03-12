Embajada de EEUU en Cuba se une a llamado de libertad para Félix y Saylí Navarro

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en Cuba se hizo eco de la denuncia de la activista exiliada Rosa María Payá sobre las condiciones de encarcelamiento de la prisionera política Saylí Navarro y se unió al pedido de libertad inmediata para ella y su padre, el líder opositor Félix Navarro.



"Nos unimos a este llamado, que se libere a Saylí Navarro, y también a su padre Félix Navarro y los demás presos políticos. Es insólito que sigan encarcelados", dijo la sede diplomática estadounidense en un post en sus redes sociales.

Saylí pasó este miércoles su 40 cumpleaños encerrada en una celda, señaló en una publicación en X Rosa María Payá. "Recuerdo cuando tenía 16 y acompañaba a su padre en la campaña del Proyecto Varela. Toda una vida dedicada a la libertad de su gente", escribió junto a un video de la prisionera política, miembro de Cuba Decide y Dama de Blanco.



En declaraciones recientes a Martí Noticias, la madre de Saylí y esposa de Félix, Navarro, la también Dama de Blanco Sonia Álvarez, denunció que en la prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas, donde cumple sentencia su hija, las reclusas pasan gran parte de la noche sin electricidad, y sufren por la falta de agua y la mala calidad de los alimentos.

Navarro fue condenada a ocho años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021. La cofundadora del movimiento opositor femenino Damas de Blanco junto a familiares de los opositores encarcelados durante la llamada Primavera Negra de 2003, fue arrestada el 12 de julio de 2021 junto a su padre cuando acudía a una estación de policía en el municipio de Perico para preguntar por otros miembros del movimiento detenidos durante las manifestaciones.

Félix Navarro, líder del opositor Partido Pedro Luis Boitel, fue condenado a nueve años de privación de libertad. La sentencia, dictada a principios de marzo de 2022 por el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos, en Matanzas, fue emitida por los presuntos delitos de atentado y desorden público.

A inicios de septiembre de 2025, Estados Unidos incluyó a Saylí en su campaña a favor de opositores encarcelados que considera “detenidos injustamente”, entre ellos el propio Félix Navarro, el rapero Maykel Osorbo y Sissi Abascal, también Dama de Blanco.

En febrero de este año, diplomáticos estadounidenses visitaron en su hogar de Perico, Matanzas, a los familiares de ambos presos políticos, declarados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia, para expresar su apoyo y demandar la liberación de Saylí, Félix y todos los presos políticos cubanos.