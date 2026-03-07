Embajada de EEUU exige liberación de Otero Alcántara y Maykel Osorbo

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en La Habana reiteró este viernes su llamado a la liberación de los artistas y presos políticos cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo.

“Nos unimos a este llamado de Freedom House: que se liberen a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez y a todos los demás presos políticos”, indicó la sede diplomática.

Freedom House había destacado previamente la trayectoria de ambos artistas como figuras de oposición al gobierno cubano a través de su trabajo cultural.

“Hoy reconocemos la valentía de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes usaron su arte para oponerse a las restricciones del gobierno cubano a la libertad y expresión artística, y fueron injustamente encarcelados por ello”, señaló la organización.

“Reiteramos nuestro llamado a su liberación inmediata y a la de todos los presos políticos en Cuba”.

Otero Alcántara, artista y líder del Movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en varias ciudades del país. Posteriormente fue condenado a cinco años de prisión por cargos que incluyeron ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos.

Maykel Castillo Pérez, rapero y autor de canciones críticas con el gobierno, fue arrestado en mayo de 2021 en La Habana por agentes de la Seguridad del Estado. En 2022 fue condenado a prisión por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación.

Otero Alcántara y Osorbo fueron incluidos en la campaña del Departamento de Estado “detenidos injustamente”. Washington ha emitido llamados similares en favor de otros opositores cubanos, entre ellos el líder político Félix Navarro y las activistas de las Damas de Blanco Saylí Navarro y Sissi Abascal.