Funcionario de EEUU se reúne en La Habana con la líder de las Damas de Blanco

El Coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rob Allison, se reunió en La Habana con Berta Soler, líder del movimiento opositor Damas de Blanco, y con su esposo, el expreso político Ángel Moya.

La embajada de EEUU en La Habana compartió una imagen del encuentro. “Reiteramos que se libere a todos los presos políticos y que se respeten los derechos humanos, incluso la libertad de religión, y que se permita a las Damas de Blanco asistir a misa”, señaló la sede diplomática.

Allison también sostuvo reuniones en La Habana con figuras de la Iglesia católica para discutir la entrega de asistencia humanitaria destinada a poblaciones vulnerables en el oriente del país.

En el encuentro estuvo el cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, y el obispo Arturo González, acompañado por el jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.

“Hablaron sobre la ayuda humanitaria de la Administración Trump que Cáritas sigue distribuyendo en las provincias del oriente y de la necesidad de que se produzca un cambio para que mejore la situación en Cuba”, indicó la embajada.