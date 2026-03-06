Allison y Hammer se reúnen con representantes de la Iglesia Católica en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Representantes del gobierno estadounidense sostuvieron recientemente reuniones con líderes de la Iglesia católica en Cuba para abordar la distribución de asistencia humanitaria destinada a la población de la zona oriental del país, así como para abordar la situación en la isla.

Según una publicación de la embajada de EEUU en La Habana, el Coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, Rob Allison, se reunió con el cardenal Juan de la Caridad García y el obispo Arturo González, acompañado por el jefe de misión, Mike Hammer.

“Hablaron sobre la ayuda humanitaria de la Administración Trump que Cáritas sigue distribuyendo en las provincias del oriente y de la necesidad de que se produzca un cambio para que mejore la situación en Cuba”, indicó la la sede diplomática en su mensaje.

La administración estadounidense anunció 6 millones de dólares adicionales en ayuda directa para la población cubana, que se suman a 3 millones de dólares previamente enviados.

El Departamento de Estado explicó que los suministros son transportados desde Miami en paquetes preempacados y distribuidos en la isla por representantes de parroquias católicas locales.

“Este método ha demostrado ser muy eficaz para garantizar que el fallido régimen cubano no pueda interferir ni desviar la asistencia destinada a la población necesitada de la isla”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado reciente.

Washington también advirtió que seguirá monitoreando de cerca el proceso de distribución de la ayuda.