Embajada de EEUU denuncia impedimento de entrada a Cuba a Damas de Blanco

La Embajada de Estados Unidos en Cuba calificó de “inexplicable” que el régimen de La Habana impida el regreso a la isla de Leticia Ramos Herrería, miembro del movimiento opositor Damas de Blanco.

“Nuestro Jefe de Misión Mike Hammer se reunió en Miami con Leticia Ramos, una Dama de Blanco, que el régimen no permite regresar a Cuba. Es inexplicable!”, señaló la sede diplomática estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.

Ramos Herrería había viajado a Estados Unidos en diciembre pasado por motivos médicos y en febrero intentó regresar a Cuba acompañada de su madre, Amada Herrería, de 86 años. Sin embargo, tras presentar sus documentos ante las autoridades migratorias cubanas, le informaron que existía “un problema con sus papeles” y no le autorizaron la entrada.

“Es injusto que no me dejen entrar a mi propio país, que te traten como un animal, que no tienes derecho a nada, ni a protestar siquiera”, declaró la activista al llegar nuevamente al Aeropuerto Internacional de Miami.

La opositora aseguró en es emomento que no tiene intención de solicitar asilo político en Estados Unidos y que agotará todos los recursos para regresar a la isla. “No quiero hablar de destierro (…) voy a exigir y voy a protestar por mi derecho a regresar a mi país”, afirmó.