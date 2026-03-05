Hammer se reúne con el jefe del Comando Sur para hablar de Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

En un encuentro de alto perfil que subraya el giro estratégico de Washington hacia el Caribe, el Jefe de Misión de la Embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer, se reunió en Miami con el General Francis L. "Frank" Donovan, quien asumió la comandancia del Comando Sur (SOUTHCOM) el pasado 5 de febrero.

Según una publicación de la sede diplomática en X, ambos conversaron sobre "la situación en Cuba".

A finales de enero el encargado de Negocios visitó también el Comando Sur, para conversar sobre Cuba y el Caribe.

Hammer se reunido en las últimas semanas con líderes políticos y de la oposición dentro y fuera de la isla para tratar, entre otros temas, las crisis en Cuba y la situación de los presos pollíticos y sus familiares.

En declaraciones recientes a Martí Noticias el diplomático dijo que Washington continuaría negando recursos al régimen, especialmente a las estructuras controladas por los militares, como GAESA. “Con esos recursos reprimen al pueblo. Eso no puede seguir”, apuntó.

Este sábado Hammer recibió el primer Premio Humanitario otorgado por el Colegio de Abogados Cubanoamericanos (CABA).