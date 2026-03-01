"No queremos tregua con la dictadura": cubanos exigen libertad en jornada mundial de protestas

Getting your Trinity Audio player ready...

Cientos de cubanos se manifestaron en varias ciudades del mundo este fin de semana en apoyo a las políticas de la Administración Trump en contra el régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel y con la esperanza de que este 2026 sea el año de la libertad y la democracia en la Isla.

Este sábado, la ciudad de Miami fue testigo de una caravana de automóviles que salió desde el Tropical Park, en el vecindario de Westchester, y recorrió parte de la calle 40 del suroeste hasta llegar a la Ermita de la Caridad, donde varios conocidos activistas hicieron uso de la palabra.

“Es la manera de enviarle el mensaje a la Casa Blanca, a la Administración y al mundo de que los cubanos no queremos tregua con la dictadura, queremos una Cuba libre”, dijo el influencer Alexander Otaola, presidente de la Fundación Cubana Anticomunista y organizador de la caravana.

En varios videos en redes sociales se ven largas filas de autos por las calles de la ciudad este sábado, con banderas estadounidenses y cubanas y otras en apoyo al presidente Trump. “¡Miami exige libertad para Cuba!”, escribió el congresista Carlos Giménez en X al compartir un video de la caravana.

“EEUU es el mejor aliado del pueblo cubano, pero nos corresponde a nosotros, los cubanos dentro y fuera de la Isla, lograr la transición y el cambio real que nuestro país necesita. Nos corresponde ser los protagonistas de ese cambio”, aseguró la activista cubana Rosa María Payá en la Ermita.

En ese emblemático sitio, junto a las decenas de cubanos que allí se reunieron, estaba Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. “No vamos a parar hasta que Cuba sea libre y estoy seguro que eso pasará en 2026”, destacó el diplomático.

Cientos de cubanos marcharon por Montevideo, la capital de Uruguay, pidiendo la libertad de Cuba. Portando carteles con mensajes en contra del régimen, así como banderas de Cuba y Venezuela, los manifestantes coreaban “No somos cómplices de dictaduras” y “Libertad para los presos políticos”.

En España, decenas de cubanos se reunieron en la Puerta del Sol para sumarse a las protestas mundiales en favor de la libertad de la Isla. “En un contexto delicado de nuestro país nos hemos convocado aquí”, afirmó desde la protesta el periodista cubano Magdiel Jorge Castro.

Desde Chile, el activista Ángel Rivas compartió en X momentos de la protesta frente al Palacio de La Moneda, en Santiago. “Cualquier ayuda que se le dé a Cuba debe estar condicionada por el respeto a los Derechos Humanos, la liberación de los presos políticos y el fin de la tiranía comunista”, afirmó.