Cuba deja a EEUU sin respuesta sobre acceso consular e información en caso de la lancha

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen cubano no ha respondido a las reiteradas solicitudes oficiales de la Embajada de Estados Unidos en La Habana sobre información relacionada al incidente ocurrido el 25 de febrero de 2026 en aguas cubanas, declaró el Departamento de Estado a Martí Noticias.

Un vocero de la cancillería estadounidense explicó a nuestra redacción que las autoridades cubanas han dejado sin respuestas las demandas de "acceso consular e información sobre los supuestos ciudadanos estadounidenses involucrados en el incidente del barco".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba identificó a seis personas que sobrevivieron a la supuesta abatida de la lancha de Tropas Guardafronteras contra la embarcación de la Florida: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sánchez González y Roberto Alvarez Avila.

Otros cuatro individuos aparecen en un listado como fallecidos: Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa.



El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío aseguró a los medios de prensa que las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus homólogos estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y la Guardia Costera".

El viceministro había dicho además que La Habana estaba dispuesta a "intercambiar información con Estados Unidos sobre este asunto".

De momento, la Fiscalía General de Cuba informó que mantiene bajo prisión provisional a los seis sobrevivientes e que inició un proceso penal contra ellos por delitos incluidos en el capítulo de terrorismo del Código Penal.

El asunto ha alcanzado el más alto nivel en los Estados Unidos, donde el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance se han referido a los hechos.

Las autoridades estadounidenses dijeron que no asumirán como definitiva la versión del régimen.

“Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados. No nos vamos a conformar con lo que nos digan otros”, declaró Rubio.