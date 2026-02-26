Cuba acusa de "infiltración armada" a tripulantes de lancha de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen cubano acusó de "terroristas" a los tripulantes de una lancha con matrícula de la Florida que se adentró el miércoles en aguas territoriales y los acusó de protagonizar una "agresión armada" contra una unidad de las tropas Guardafronteras en cayo Falcones, en el municipio villaclareño de Corralillo.

El incidente dejó cuatro fallecidos y siete heridos, uno de ellos por la parte cubana, según informaron las autoridades.

Una nota oficial de Ministerio del Interior cubano afirma que la lancha, con matrícula FL7726SH, del estado de la Florida, transportaba a "10 personas armadas", todos cubanos residentes en Estados Unidos, con intenciones de realizar una infiltración "terrorista".

Los detalles afloran tras reacciones de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de EEUU sobre lo ocurrido el miércoles que apuntaban a una investigación independiente para el esclarecimiento de los hechos.

"Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados. No nos vamos a conformar con lo que nos digan otros", afirmó el secretario de Estado Marco Rubio en conferencia de prensa desde San Cristóbal y Nieves, donde participa en la cumbre de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM).



El MININT, que identificó a siete de los tripulantes de la embarcación, atribuyó los detalles de la operación a "declaraciones preliminares de los detenidos", entre los que nombró a Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara, Roberto Azcorra Consuegra.



Entre los abatidos por las fuerzas cubanas se identificó a Michel Ortega Casanova.



Dos de los tripulantes, Sánchez González y Cruz Gómez, aparecen en una lista negra del régimen cubano de activistas y opositores en el exilio que, según La Habana, "han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas" por presuntamente promover, planificar y financiar acciones dentro de Cuba u otros otros países "en función de actos de terrorismo".



La declaración oficial del MININT añade que también fue detenido el ciudadano cubano Duniel Hernández Santos, "enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada", y quien habría confesado sus acciones.