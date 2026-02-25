Cuba reporta varios muertos y heridos en enfrentamiento con embarcación de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuba reportó este miércoles el enfrentamiento entre una lancha de Tropas Guardafronteras y una embarcación con matrícula en Estados Unidos que dejó víctimas fatales.

Según informa el Ministerio del Interior de la isla, el incidente que causó cuatro muertos y siete heridos habría ocurrido en horas de la mañana. Los lesionados fueron evacuados y recibieron asistencia médica, dijeron las autoridades cubanas.

"Se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara", precisó la Nota Oficial de la autoridades cubanas.



"Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", agregó.

El comunicado menciona que en un contexto de desafíos, "Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región".

El congresista Carlos A. Giménez exigió "una investigación inmediata sobre esta masacre".

"Las autoridades estadounidenses deben determinar si alguna de las víctimas era ciudadana estadounidense o residente legal y establecer exactamente qué ocurrió. El régimen cubano debe ser relegado al olvido por sus innumerables crímenes de lesa humanidad”, declaró el congresista nacido en la isla.

El legislador floridano ha solicitado información adicional al Departamento de Estado y al ejército estadounidense para obtener todos los datos relevantes y garantizar que este asunto reciba la atención urgente que requiere.

Por su parte, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar dijo que estaba monitoreando de cerca los informes. "Esta es una situación en desarrollo, y estoy esperando más detalles de las autoridades estadounidenses."

(Noticia en desarrollo)

