EEUU abre una investigación sobre incidente marítimo en Cuba con lancha de Florida

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ordenó abrir una investigación sobre el incidente ocurrido este miércoles entre una lancha de las Tropas Guardafronteras de Cuba y una embarcación de recreo con matrícula de la Florida, que dejó varios muertos y heridos.

Según el Ministerio del Interior cubano el enfrentamiento violento provocó la muerte cuatro personas y siete heridos.

La parte cubana dijo que la embarcación de la Florida entró en aguas territoriales, no obedeció el alto y abrió fuego contra los guardafronteras.

"He ordenado a la Oficina Estatal de Procuración que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para abrir una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas.", escribió el fiscal general, en respuesta a un comentario del congresista floridano Carlos A. Giménez acerca de "una investigación inmediata sobre esta masacre".

"Las autoridades estadounidenses deben determinar si alguna de las víctimas era ciudadana estadounidense o residente legal y establecer exactamente qué ocurrió. El régimen cubano debe ser relegado al olvido por sus innumerables crímenes de lesa humanidad”, declaró el congresista nacido en la isla.

El legislador floridano ha solicitado información adicional al Departamento de Estado y al ejército estadounidense para obtener todos los datos relevantes y garantizar que este asunto reciba la atención urgente que requiere.

La Nota Oficial de la autoridades cubanas se refriere a una "lancha rápida infractora" con matrícula de la Florida, con folio FL7726SH, "que se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara".

El registro de embarcaciones Boat History Report indica que la matrícula corresponde a una lancha rápida Pro-Line construida en 1981, con número de serie de casco 00916.

La mayoría de las embarcaciones construidas durante este período por este fabricante son pequeñas embarcaciones de recreo con motor fueraborda, de entre 21 y 23 pies (6,4 y 7 metros), precisó la publicación especializada Maritime Executive.