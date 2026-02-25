La Casa Blanca, al tanto de lo ocurrido en Cuba; Vance y Rubio esperan informes (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

La Administración Trump ha comentado públicamente sobre el incidente de tiroteo con una lancha registrada en Florida frente a la costa de Cuba, donde según las autoridades cubanas murieron 4 personas y resultaron heridas siete, tras un enfrentamiento con las Tropas Guardafronteras cubanas.

"Marco (Rubio) me informó hace unos 15 minutos, pero no conocemos muchos detalles, así que dejaré que la Casa Blanca nos dé más información a medida que la recibamos. Es una situación que estamos monitoreando. Ojalá no sea tan grave como tememos, pero no puedo decir más porque simplemente no sabemos más", dijo el vicepresidente JD Vance, a reporteros durante un evento en la Casa Blanca.

La versión oficial cubana indica que la embarcación violó aguas territoriales y abrió fuego primero contra sus agentes.



El Secretario de Estado Marco Rubio se refirió directamente al incidente.

“Lo sabremos pronto. Lo sabremos en breve", dijo Rubio según reportes de la corresponsal de ABC News en el Departamento de Estado, Shannon Kate Kingston.

Varios políticos como el senador Rick Scott, los congresistas Carlos Giménez y María Elvira Salazar han criticado duramente al régimen cubano, exigiendo investigaciones independientes y afirmando que la versión de "Cuba no puede ser confiable".

Las autoridades de la Florida anunciaron que comenzarían a trabajar con agencias federales y del Estado para abrir una investigación.

"He ordenado a la Oficina Estatal de la Fiscalía que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas.", escribió el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

Según informa el Ministerio del Interior de la isla, el incidente que causó cuatro muertos y siete heridos habría ocurrido en horas de la mañana, cuando "se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara".

"Por la parte foránea, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados", luego que la lancha extranjera "abriera fuego" contra "cinco efectivos de una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras", que hirieron al comandante de la embarcación cubana, agrega la versión de la autoridades cubanas, asegurando que los lesionados fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Un oficial de la Unidad de la Policía de Corralillo confirmó a Martí Noticias que se había producido un "incidente" y que estaban tomando medidas de seguridad.



"Están cerrando el acceso a las playas. No te puedo decir si a La Panchita está cerrado (el acceso) pero sí están cerrando el acceso a las playas por el incidente", indicó la fuente policial.

Cinco residentes de la zona donde habrían ocurrido los hechos, en declaraciones a Martí Noticias coinciden en que el incidente ocurrió en el faro o farito, una unidad de guardafronteras ubicada en un cayo distante de la costa. Sus testimonios resaltan un fuerte movimiento militar posterior al hecho: camiones transportando una lancha llena de guardias, sobrevuelos de helicópteros y la militarización de la costa norte, además del cierre de accesos a las playas por parte de la policía.