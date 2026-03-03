Régimen cubano procesa por "terrorismo" a los sobrevivientes de la lancha de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen de La Habana informó este martes que fueron formalmente acusadas de “delitos de terrorismo” los seis detenidos en el incidente de la lancha con matrícula de Florida que se adentró la pasada semana en aguas territoriales cubanas.

Según una nota oficial de la Fiscalía, los acusados permanecen bajo medida cautelar de prisión provisional mientras avanza la investigación dirigida por el Órgano Especializado de Investigación Criminal de Delitos contra la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior.

El incidente ocurrió el 25 de febrero frente a la costa del municipio de Corralillo, Villa Clara, cuando una lancha rápida fue interceptada por tropas guardafronteras cubanas. Según la versión del Ministerio del Interior (MININT), la embarcación transportaba a 10 personas armadas, cuatro de ellos abatidos, que supuestamente pretendían realizar una infiltración en territorio cubano.

En la embarcación, dijeron, fueron encontrados “fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cócteles molotov, equipos de visión nocturna, chalecos antibalas y municiones de diverso calibre”, además de “monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista”.

Tras lo ocurrido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que las autoridades estadounidenses no asumirán como definitiva la versión del régimen.

“Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados. No nos vamos a conformar con lo que nos digan otros”, declaró Rubio durante una conferencia de prensa en San Cristóbal y Nieves, donde participaba en una reunión de la Comunidad del Caribe (CARICOM).