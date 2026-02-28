Exigen conocer paradero de cubanoamericano implicado en incidente con guardafronteras (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

La familia de Roberto Álvarez Ávila, una de las personas vinculadas al incidente de la lancha ocurrido al norte de Villa Clara, rompió el silencio y rechazó categóricamente la versión oficial del régimen cubano, que lo presenta como “terrorista” y lo incluye entre los detenidos tras el enfrentamiento con tropas guardafronteras.

En entrevista con Martí Noticias, sus hermanas y su esposa describieron a Roberto como un hombre trabajador, padre de tres hijas, ciudadano estadounidense desde su niñez y profundamente apegado a sus raíces cubanas.

“Mi hermano está en este país desde que tenía nueve años. Es esposo, padre, una persona tranquila y trabajadora. Siempre tuvo a Cuba en el corazón”, dijo su hermana Tania Regalado.

“Quería ver una Cuba libre, como todos nosotros, pero de ahí a llamarlo terrorista hay una gran diferencia”.

Roberto llegó a Estados Unidos siendo apenas un niño. Hoy tiene 34 años, vive en una finca con su familia y, según sus allegados, nunca tuvo antecedentes criminales ni historial violento.

“No sabemos dónde está”

La familia asegura que desconocía cualquier plan relacionado con una operación armada en Cuba.

“Nos sorprendimos todos. No sabíamos nada de lancha, ni del proyecto, ni de nada”, afirmó Nélida Álvarez, otra de sus hermanas. “Lo único que tenemos claro es que él no es un terrorista”.

Según explicaron, familiares en la isla intentaron localizarlo en hospitales de Villa Clara y Matanzas tras el anuncio oficial de cuatro muertos y seis heridos, pero no obtuvieron confirmación de su paradero.

“Nos dicen que pasaron por el hospital de Villa Clara, pero sin registro. Después que los llevaron a Matanzas, pero tampoco aparecen allí. No sabemos dónde están ni en qué condiciones”, denunció Nélida.

La confusión inicial, además, aumentó la angustia familiar cuando el régimen publicó primero el nombre de otra persona con nombre similar, lo que describieron como “una tortura” durante horas de incertidumbre.

En la última actualización, las autoridades del régimen identificaron a diez presuntos implicados en el suceso como Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila, Pavel Alín Peña, Manuel Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Cruz Correa.

Los últimos cuatro murieron abatidos por las Tropas Guardafronteras.

Cuestionamientos a la versión oficial

Los familiares expresaron dudas sobre la narrativa difundida por la televisión estatal cubana, que mostró imágenes del armamento supuestamente ocupado.

“No entendemos cómo, si iban tan cargados de armas y chalecos antibalas como dicen, terminaron todos heridos o muertos mientras los guardafronteras apenas tuvieron bajas. La historia está muy mal contada”, afirmó Nélida.

La esposa de Roberto, visiblemente afectada, relató la desesperación que vive desde que conoció la noticia.

“Llevamos 17 años juntos. No sé nada de él. No sé en qué condiciones está. Solo pedimos que nos digan cómo está. Es lo único”, expresó. “Él no es una mala persona. Es alegre, le encantan los animales, vive para su familia”.

Llamado a Estados Unidos

Al tratarse de un ciudadano estadounidense, la familia pidió la intervención del gobierno de Estados Unidos.

“Que hagan todo lo posible por traerlo de regreso y que investiguen lo que realmente pasó”, solicitaron.

También exigieron una investigación independiente sobre el incidente y el acceso a pruebas tecnológicas que, según señalaron, deberían existir.

“Hay drones, hay cámaras, hay sensores. Que presenten pruebas reales. Nosotros no justificamos que alguien tome la justicia por su mano, entendemos que hay leyes. Pero tampoco aceptamos que los presenten como terroristas sin pruebas”, dijeron.

Mientras tanto, la familia permanece en un estado de angustia absoluta.

“Estamos desesperados. No sabemos nada. Solo queremos saber en qué condiciones están nuestros familiares”, concluyó la esposa.

El incidente, ocurrido en aguas del norte de Villa Clara, dejó —según la versión oficial— cuatro muertos y seis heridos tras un supuesto intento de infiltración armada desde Estados Unidos. S

in embargo, familiares y diversas fuentes dentro y fuera de Cuba cuestionan la versión del régimen y piden que se esclarezcan los hechos de manera independiente.