Cuba corrige lista de víctimas y Fiscal de Florida promete llegar "al fondo del asunto"

Las autoridades cubanas han corregido la lista inicial de implicados en el incidente ocurrido el 25 de febrero de 2026 en aguas cubanas, donde fuerzas de la Tropas Guardafronteras de Cuba abrieron fuego contra una lancha rápida con matrícula de Florida, resultando en varios muertos y heridos. Un hecho que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, prometió investigar a fondo.

"Hay muchas cosas que desconocemos. Tenemos muchas preguntas. La información que está saliendo a la luz proviene principalmente del gobierno comunista cubano. Así que no nos basaremos únicamente en eso. Sabemos que se trataba de una embarcación de Florida, registrada aquí en el estado de Florida, propiedad de un residente de Florida", comentó el Fiscal en entrevista con Fox News.

La versión más reciente de los hechos que ha comunicado La Habana corrige la información ofrecida inicialmente.

"Es oportuno precisar que los 10 individuos involucrados en el hecho son los siguientes: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sanchez Gonzalez, Roberto Alvarez Avila y Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Hector Duani Cruz Correa, estos últimos 4 fallecidos. En una información inicial se mencionó, por error de apreciación en la identificación, a Rolando Roberto Ascorra Consuegra, quien no forma parte del grupo, si bien es una persona conocida por su trayectoria vinculada a acciones e intenciones violentas contra Cuba", dijo Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores.

El vicecanciller aseguró que "las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus homólogos estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y la Guardia Costera" y que La Habana está dispuesta a "intercambiar información con Estados Unidos sobre este asunto".



En la entrevista con Fox News el fiscal general de Florida, recordó que la Florida tiene autoridad jurisdiccional única para investigar y procesar cualquier delito contra embarcaciones y pasajeros que salgan del estado.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que es muy inusual ver tiroteos como ese. "No es algo que ocurra todos los días. Es algo que, francamente, no ha ocurrido con Cuba en mucho tiempo. Y tengo mucha confianza en que pronto conoceremos la historia completa de lo ocurrido", dijo cuando fue cuestionado sobre el incidente.

Uthmeier considera que el secretario Rubio tiene razón. "Este patrón de hechos parece un poco extraño. No vemos este tipo de cosas a menudo. No puedo confirmar la identidad de los pasajeros. Esperamos poder hacerlo pronto", dijo el fiscal.

"Lo que sí puedo decir es que aquí en Florida, esto nos afecta de cerca. Tenemos una gran población cubana, mucha gente con familiares allá, gente que huyó de los horrores del comunismo. Y hace apenas dos días, recordamos el 30 aniversario del derribo de los aviones de "Dos Hermanos al Rescate" por parte del gobierno cubano que se atribuyó la responsabilidad", recordó el funcionario.

Uthmeier anunció el miércoles que ordenó a la Oficina Estatal de la Fiscalía trabajar con socios federales, estatales y de aplicación de la ley para iniciar una investigación completa sobre lo sucedido.

"Vamos a investigar. Llegaremos al fondo del asunto", declaró.