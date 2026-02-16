Crucero de Royal Caribbean rescata a balseros al sur de Cuba 

Getting your Trinity Audio player ready...

El barco Radiance of the Seas, de la línea de cruceros Royal Caribbean, rescató el domingo a un grupo de balseros cubanos al sur de la isla.

El buque partió de Port Everglades, en Florida, y se dirigía a Grand Cayman, cuando, pasadas las cuatro de la tarde, detectó la precaria embarcación con seis personas a bordo.

Según relató a Martí Noticias Reinier Mendoza, un pasajero del Radiance of the Seas, el bote de fabricación casera hacía aguas y aparentemente se le había dañado el motor, por lo que los balseros trataban de avanzar a golpe de remos.

"El director del crucero nos dijo que iban a parar porque había unos balseros cubanos en una lancha”.

Según su testimonio, en la embarcación iban seis personas, que "gritaban que estaban perdidos y seguían dándole a los remos, hasta que el crucero finalmente bajó un barquito de rescate y empezaron a darle vueltas en círculo... hasta que decidieron montarse de dos en dos y los pusieron acá en el crucero”.

“Nosotros estábamos cerca de Cuba. Gracias a Dios, el crucero los encontró y lo rescataron, porque así no iban a llegar muy lejos y las aguas estaban bien malas”, agregó Mendoza.

Se desconocen las identidades de los balseros, ni el sitio de Cuba del cuál partieron. “No sabemos nada más”, añadió el testigo del rescate.

El fin de semana, la Armada de México rescató a siete balseros cubanos que quedaron a la deriva en las inmediaciones de Banco Chinchorro, en el estado de Quintana Roo.

Según el portal 14yMedio, pescadores de la zona avistaron la precaria embarcación rústica cerca de Mahahual y dieron aviso inmediato a los organismos de seguridad, quienes encontraron a los tripulantes en condiciones estables de salud, a pesar de la peligrosa travesía marítima.

El grupo habría salido de Pinar del Río y sus integrantes son de Matanzas, La Habana y Sancti Spíritus.