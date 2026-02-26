Partido Republicano de Cuba niega vínculos con incidente armado en costas cubanas

Getting your Trinity Audio player ready...

Ibrahim Bosch, presidente del Partido Republicano de Cuba (PRC), aseguró a Martí Noticias que esta organización no tiene ningún vínculo con la acción de 10 cubanos que, según la versión del régimen de La Habana, intentaron entrar armados en una lancha con matrícula de la Florida a la isla, y tuvieron un enfrentamiento con guardafronteras en el que murieron cuatro tripulantes y seis resultaron heridos.

“El Partido Republicano de Cuba no tiene nada que ver con esta acción que todavía está en fase de esclarecimiento”, afirmó Bosch.

La organización ya había publicado en su perfil de Facebook que se desmarcaba de los hechos ocurridos el miércoles en en cayo Falcones, en el municipio villaclareño de Corralillo, al afirmar que “no orienta acciones armadas, ni ejerce control sobre las decisiones o acciones individuales que puedan asumir sus miembros o seguidores a título personal”.

El presidente de PRC también dijo a Martí Noticias que conocía a Michel Ortega Casanova, miembro de esta organización y uno de los fallecidos que reporta La Habana en este incidente, pero que no sabía de sus planes vinculados a esta acción.

La organización había confirmado en su comunicado en redes sociales la membresía de Ortega Casanova, pero aclaró que “si bien Michel era miembro del PRC, la dirección de la organización desconocía totalmente sus intenciones, planes o participación en dicho suceso”.

En sus declaraciones a Martí Noticias, el líder del PRC agregó que eran “conscientes de que esta es la organización más grande, con mayor estructura y membresía dentro y fuera de Cuba. “Una organización de este tamaño tiene disímiles pensamientos internos”, apuntó, “pero la organización no controla, al contrario, respeta los derechos individuales de cada uno de sus miembros, y estas decisiones se toman sin conocimiento ni decisión de la organización. Ni orientamos este tipo de acciones, ni orientamos huelgas de hambre dentro de Cuba”.

Michel Ortega Casanova residía en Tampa. La organización Casa Cuba de esa ciudad lo calificó de “patriota, un hombre comprometido con la causa de la libertad y miembro del Partido Republicano de Cuba”.

Bosch explicó que la organización que preside “respeta, y después que se produce individualmente la decisión de la persona, no lo abandona. Lamentamos enormemente lo sucedido. Le damos las condolencias a los familiares de todos los fallecidos en este incidente. Estamos esperando más luz sobre la noticia”.

El presidente del Partido Republicano de Cuba expresó que la organización respeta la decisión que cada cubano “tome individualmente de hacer lo que sea por Cuba”, y que “no le exige a sus miembros pedir permiso para luchar por la libertad de Cuba”.