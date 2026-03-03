Exiliada rechaza acusaciones de Cuba sobre presunta incursión armada: "fue una masacre"

Getting your Trinity Audio player ready...

La exiliada cubana Maritza Lugo Fernández, expresidenta política y presidenta del movimiento 30 de Noviembre, rechazó las acusaciones del régimen cubano que la señalan como supuesta autora intelectual y financista de una presunta incursión armada en la isla.

En declaraciones exclusivas a Martí Noticias, Lugo calificó las imputaciones como “absurdas” y denunció que el operativo en el que murieron varios cubanos fue en realidad “una masacre”.

Las autoridades cubanas presentaron recientemente en la televisión estatal un programa especial donde vincularon a Lugo con la organización de la supuesta infiltración por mar. Según la versión oficial, la exiliada habría financiado y coordinado la operación desde Estados Unidos, incluso desde una finca de su propiedad.

“Es totalmente absurdo y ridículo. Hace más de 40 años ese régimen me acusa de terrorista y de todo lo que se le ocurre. Yo estoy tranquila porque sé que todo eso es mentira”, dijo Lugo durante la entrevista.

En el programa televisivo transmitido en Cuba, funcionarios del Ministerio del Interior aseguraron que Lugo era la “cabecilla principal” detrás de la acción, que algunos de los participantes pertenecían al movimiento 30 de Noviembre y que ella habría aportado dinero y apoyo logístico.

Las autoridades también insinuaron que la exiliada podría ser incluida en una lista de presuntos terroristas vinculados a acciones contra el Estado cubano.

Sin embargo, Lugo negó rotundamente haber organizado, financiado o entrenado a los hombres que viajaban en la embarcación.

“Dicen que los entrenaba en mi finca. Eso es insólito. Lo único que yo puedo enseñar es a orar. Soy una persona religiosa. No tengo dinero ni recursos para financiar absolutamente nada”, afirmó.

Denuncian "crimen atroz" y piden investigación independiente

La activista también cuestionó la versión oficial del incidente en el que murieron varios cubanos que viajaban en una lancha que intentó llegar a la isla.

Según Lugo, los testimonios y la información que ha circulado apuntan a que las autoridades cubanas ya esperaban la embarcación.

“Fue un crimen atroz, una masacre”, dijo.

Familiares de los tripulantes han denunciado que el gobierno cubano no ha proporcionado información clara sobre los heridos ni sobre el paradero de los sobrevivientes.

De acuerdo con testimonios recopilados por Martí Noticias, algunas de las víctimas presentaban impactos de bala, lo que ha generado dudas sobre las circunstancias del enfrentamiento.

“Ni siquiera han dicho dónde están los heridos, ni han permitido que las familias sepan de sus seres queridos”, denunció Lugo.

El caso ha despertado interés en autoridades estadounidenses. El secretario de Estado Marco Rubio ha mencionado la posibilidad de una investigación independiente sobre el incidente.

Lugo respaldó esa iniciativa y dijo esperar que una pesquisa internacional esclarezca lo ocurrido. “Me parece una idea maravillosa. De ahí van a salir muchas cosas contra ese régimen asesino”, afirmó.

La activista también hizo un llamado al presidente Donald Trump y a Rubio para que intervengan diplomáticamente con urgencia.

“Les pido que se haga algo rápidamente para salvar la vida de esos patriotas, si todavía están vivos”, dijo.

Un largo historial de confrontación

Lugo atribuye las acusaciones a su larga trayectoria de oposición al gobierno cubano.

Según relató, lleva más de cuatro décadas enfrentada al régimen y cumplió años de prisión por su activismo político. También señaló que su organización ha sido objeto de persecución constante por parte de las autoridades.

“El odio contra nosotros viene desde hace décadas. Siempre han inventado acusaciones contra mi persona y contra nuestra organización”, afirmó.

Mientras tanto, familiares de los cubanos involucrados en el incidente continúan exigiendo información sobre el destino de sus seres queridos y una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido.