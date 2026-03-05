Rosa María Payá: Cuba es un Muro de Berlín "listo para caer"

Getting your Trinity Audio player ready...

La activista cubana Rosa María Payá aseguró este jueves desde el Seminario "Mujeres Libres", celebrado este 5 de marzo en el Congreso de los Diputados de España, que el cambio político en Cuba es inminente y comparó al régimen de La Habana con un "Muro de Berlín" a punto de ser derribado.

"Estoy absolutamente convencida, estamos ante el umbral del cambio en mi país, y es un cambio que es urgente, que es existencial para los cubanos, pero que también lo es para las Américas y, especialmente, para América Latina", dijo Payá.

La hija del fallecido líder opositor cubano Oswaldo Payá, cuestionó el hecho de que las democracias occidentales, incluida España, hayan tolerado durante décadas a la dictadura imperante en la isla. En su opinión, esta permisividad contribuyó también al deterioro democrático en Venezuela y Nicaragua.

La fundadora de Cuba Decide, y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lanzó un enérgico llamado a la comunidad internacional para que deje de legitimar al régimen cubano y respalde a los ciudadanos que sufren su represión.



Payá denunció que mientras las mujeres cubanas son violentadas y encarceladas por motivos políticos, algunas figuras políticas internacionales, incluyendo responsables del Gobierno español, han ofrecido gestos de acercamiento o legitimación a los represores.

“Cuando una mujer joven como Irene Montero se sienta con los represores de las mujeres cubanas (…) ¿qué mensaje, qué imagen quieren dejar para el futuro y para la historia?”, cuestionó la activista en su intervención.

Payá expuso también casos de abuso y hostigamiento contra organizaciones opositoras como Las Damas de Blanco, subrayando que muchas mujeres en la isla ni siquiera pueden rezar o preguntar por sus familiares sin sufrir represalias.

Denunció además que los prisioneros políticos, como la joven opositora Saylí Navarro, sobreviven en condiciones inhumanas mientras sus familias viven bajo vigilancia constante.



En una conclusión esperanzadora, Payá dijo que la sociedad civil cubana se encuentra más organizada que nunca y que está avanzando hacia una plataforma unificada para enfrentar al régimen.

"Claro que el régimen cubano es el Muro de Berlín de nuestros tiempos. La buena noticia es que está listo para caer y necesita de todos para empujarlo", afirmó.



El evento, parte de las jornadas "Mujeres Libres" del Grupo Parlamentario Popular, se desarrolló en la Sala Constitucional del Congreso como antesala al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Participaron también en el seminario líderes políticos como el diputado del Partido Popular, Jaime de los Santos, Ester Muñoz, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros y otras figuras que mostraron su apoyo a las voces disidentes de Cuba e Irán.