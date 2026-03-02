Opositores en Miami firman un “Acuerdo de Liberación para Cuba”

Getting your Trinity Audio player ready...

Las principales fuerzas opositoras del exilio cubano en Estados Unidos presentaron este lunes, en el Salón Padre Varela del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami, un “Acuerdo de Liberación para la Isla”.



Se trata de un plan de transición política que constaría de varias fases con el objetivo de encaminar, de una manera pacífica y ordenada, el fin del actual régimen de la isla y el regreso de la República de Cuba a un sistema democrático.



La presentación y firma de este acuerdo se hizo como iniciativa conjunta de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), coordinada por Orlando Gutiérrez Boronat y de Rosa María Payá, de las plataformas Paso de Cambio/Cuba Decide, que promueve el derecho de los cubanos a decidir sobre el sistema político de su país mediante un plebiscito vinculante.



Entre los participantes también estuvieron presentes, expresos políticos, Silvia Iriondo, de MAR por Cuba; John Suárez, del Centro para una Cuba Libre; Santiago Álvarez, de la Fundación Rescate Jurídico, así como miembros de la Brigada de Asalto 2506, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Unión Patriótica de Cuba, entre otros.

Este acuerdo es “una alternativa democrática a la barbarie que rige en nuestro país”, dijo Rosa María Payá.



La activista y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, señaló que, solamente entre los años 2021 y 2024, la población de la isla se redujo en al menos 1,6 millones de cubanos, lo que significa un descenso, ya sea por salida del país o por defunciones, de un 12%.



Este proceso, dijo, “culminará con las primeras elecciones generales, libres, justas y verdaderamente plurales” en Cuba.

Un plan estructurado en tres etapas

El documento presentado plantea una hoja de ruta que se estructura en tres etapas: una primera de liberación, seguida de una fase de estabilización y, finalmente, un proceso de democratización.



Su objetivo principal es prevenir un vacío de poder en caso de producirse un cambio político y asegurar que la transición del sistema vigente conduzca a lograr un nuevo marco institucional, basado en normas definidas y el respaldo legítimo de los ciudadanos.

El plan incluye el desmantelamiento progresivo de las estructuras de poder del Partido Comunista y plantea compromisos concretos: reunificación nacional tras décadas de exilio, la recuperación económica, ampliar y garantizar las libertades civiles y económicas, y la convocatoria de elecciones libres en un plazo definido.

Asimismo, contempla garantías para actores civiles y militares que faciliten una transición negociada, con la intención de reducir tensiones y minimizar los riesgos de una posible confrontación.

Proyección y sentido

El acuerdo surge de la articulación entre la Asamblea de la Resistencia Cubana y la plataforma Pasos de Cambio, que en las semanas recientes habían anunciado la preparación de una hoja de ruta común.



La estrategia busca pasar de declaraciones aisladas a un programa político concreto estructurado, que pueda presentarse tanto a la ciudadanía cubana como a los gobiernos y organismos internacionales.



El “Acuerdo de Liberación para la Isla” pretende ser una oferta programática tanto para los cubanos dentro y fuera del país como para la comunidad internacional. Sus impulsores sostienen que representa un paso desde la protesta y la denuncia hacia la formulación de un plan concreto de transición.

Este documento busca convertirse en un esperanzado punto amplio de consenso dentro de la diversidad opositora, entre el exilio y las organizaciones civiles de la isla. Es una propuesta y punto de partida ante los eventuales escenarios de negociación o presión internacional que pudieran sucederse.

Orlando Gutiérrez Boronat afirmó que: “llegó el momento de culminar la cruzada y que Cuba sea libre de nuevo para que los cubanos decidan su futuro”.

Los participantes finalizaron el acto presentando el acuerdo firmado a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre en el templo, y respondiendo las preguntas de los medios de comunicación.