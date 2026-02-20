Kast recibe a Gutiérrez Boronat para hablar sobre la realidad cubana  

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este viernes en Santiago con Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).

En el encuentro, que se extendió durante una hora, Kast y Gutiérrez Boronat hablaron ampliamente sobre la realidad de la isla y la lucha del pueblo cubano por su libertad, según un comunicado de la ARC.

“Esta reunión, celebrada el 20 de febrero, aniversario de la firma del histórico Acuerdo por la Democracia en Cuba en 1998, muestra la comprensión del Presidente Kast por la causa de los derechos y libertades del pueblo cubano”, dijo Gutiérrez Boronat al final de la reunión.

“En estos momentos urgentes vamos a ampliar el frente internacional de apoyo a la libertad de Cuba”, añadió el líder de la ARC.

Kast se opuso al envío de ayuda económica a la dictadura cubana, que anunció el actual mandatario, Gabriel Boric la pasada semana.

“No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada e inhumana”, dijo el martes el presidente electo en una conferencia de prensa.

Kast, que tomará posesión del cargo el 11 de marzo próximo, ha sido un crítico constante del régimen cubano, al que califica repetidamente como dictadura, y ha prometido romper relaciones diplomáticas con La Habana.