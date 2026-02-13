Boric anuncia ayuda de Chile para Cuba; congresista advierte que es un respaldo a la dictadura

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuando le queda apenas un mes en la presidencia de Chile, Gabriel Boric se pronunció este jueves sobre la situación que atraviesa Cuba y anunció el envío de ayuda monetaria a la isla. Varios ministros aclararon que se trata de ayuda al pueblo cubano y que no es un apoyo a la dictadura.

El político de izquierda, a quien se le ha demandado anteriormente exigir al régimen de La Habana "el cese de la represión a sus habitantes, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres y multipartidistas", se refirió al cerco en el envío de combustibles a Cuba, impuesto por la orden ejecutiva de Donald Trump que impone tarifas a países que suministren petróleo a Cuba, y la incautación de tanqueros de la flota fantasma de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

Según explicó el mandatario saliente, la ayuda se gestionará a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, su gobierno hará un "aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos".

El congresista estadounidense Carlos A. Giménez publicó en X una fuerte crítica directa a Boric, citando su declaración donde califica el bloqueo como "criminal" y anuncia el aporte:

"Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos el respaldo del Presidente de Chile a la dictadura militar en Cuba. Los chilenos sobretodo deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar", declaró el cubanoamericano.

Es una ayuda al pueblo cubano, no a su gobierno

El canciller Alberto van Klaveren confirmó en rueda de prensa desde La Moneda que Chile está decidido a prestar ayuda humanitaria al pueblo cubano a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, através de varios organismos miltilaterales como el Programa Mundial de Alimentos y el de Atención a la infancia.

El funcionario explicó que se trata de asistencia monetaria dirigida al pueblo, no al gobierno, y que no responde a presiones políticas ni cálculos electorales, sino a un "drama humanitario".

El ministro de Exteriores insistió en que las ayudas humanitarias "no son apoyos políticos".

La misma aclaración llegó del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien defendió la decisión y criticó las críticas internas: "Llama la atención la indolencia de quienes cuestionan (...) Es una ayuda al pueblo cubano, no a su gobierno. Nunca debemos perder la humanidad".

El sucesor de Boric, José Antonio Kast, ha sido un crítico constante del régimen cubano, al que califica repetidamente como dictadura y ha prometido romper relaciones diplomáticas con los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Kast manifestó solidaridad con el pueblo cubano tras las protestas del 11J cuando proclamó que "algún día se hará la libertad" en la isla.

En otras ocasiones ha propuesto el cierre de embajadas chilenas en Cuba y Venezuela para no avalar abusos.