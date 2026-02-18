Presidente electo de Chile se opone a envío de ayuda humanitaria a Cuba 

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se opuso al envío de ayuda económica a la dictadura cubana, que anunció el actual mandatario, Gabriel Boric la pasada semana.

“No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada e inhumana”, afirmó Kast este martes en una conferencia de prensa.

El presidente saliente Gabriel Boric había anunciado la semana pasada el envío de ayuda humanitaria a la isla a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de UNICEF.

"Realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos, y hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano", escribió Boric en X.

Kast aclaró seguidamente: “El mayor bloqueo” que vive el país caribeño es “no permitir el desarrollo de la ciudadanía en el emprendimiento, que llegue tecnología”.

Kast, que tomará posesión del cargo el 11 de marzo próximo, ha sido un crítico constante del régimen cubano, al que califica repetidamente como dictadura, y ha prometido romper relaciones diplomáticas con La Habana.

Al anuncio de Boric también respondió el congresista federal republicano Carlos Giménez en X.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos el respaldo del presidente de Chile a la dictadura militar en Cuba. Los chilenos, sobre todo, deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar”, aseguró.

A finales de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional frente a lo que considera una amenaza inusual y extraordinaria proveniente del Gobierno de Cuba. La medida incluye la imposición de aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla