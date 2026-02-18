Cuba busca apoyo de Rusia ante su peor crisis energética desde 1959

Getting your Trinity Audio player ready...

El canciller cubano Bruno Rodríguez se reunió este miércoles en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en una visita que busca el apoyo del Kremlin en medio de la peor crisis energética que ha enfrentado la isla desde la llegada al poder de los hermanos Fidel y Raúl Castro en 1959.

Lavrov se pronunció en contra de las sanciones estadounidenses a los países que suministren petróleo a Cuba.

"Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hacemos un llamado a Estados Unidos a mostrar sentido común, adoptar una actitud responsable y abstenerse de sus planes de bloqueo marítimo", declaró.



El titular de Exteriores del Kremlin prometió a Rodríguez que Rusia continuará apoyando a "Cuba y a su pueblo en la protección de la soberanía y la seguridad del país".

Rodríguez, por su parte, agradeció la acogida de su homólogo ruso.



"Gran satisfacción de reunirme nuevamente con mi estimado amigo Serguei Lavrov, Canciller de Rusia. Agradecí la tradicional e histórica solidaridad y apoyo rusos a Cuba, en particular frente al bloqueo y el cerco energético", escribió tras el encuentro en su cuenta de X.

Es la segunda visita a Moscú del canciller cubano en menos de un mes, parte de sus gestiones para recabar ayuda internacional ante la declaración en enero pasado de una emergencia nacional por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, ante la amenaza que representa el régimen cubano.

La semana pasada, Rodríguez viajó a China, Viet Nam y Rusia, con una escala en Madrid, España, donde se reunió con el canciller José Manuel Albares.

Tras el encuentro entre el enviado del régimen de La Habana y Lavrov, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recordó que Rusia se ha pronunciado en varias ocasiones contra el embargo estadounidense a la isla caribeña.



"Tenemos relaciones con Cuba y las valoramos mucho, y tenemos la intención de seguir desarrollándolas, por supuesto, en tiempos difíciles, brindando la asistencia adecuada a nuestros amigos", dijo Peskov en una rueda de prensa.

Rusia ha manifestado su intención de asistir al viejo aliado de la Guerra Fría con "envíos humanitarios" de petróleo. A la pregunta de si estos envíos de combustible podrían dañar las relaciones con Washington, Peskov respondió que no cree que estos asuntos estén relacionados.

El congresista republicano por la Florida, Carlos Giménez, opinó que, esta vez, el Kremlin no podrá asistir a La Habana.

"Rusia apenas puede sostener a su propio pueblo, obligado a participar en una guerra ilegal contra Ucrania, mucho menos podrá proteger a la dictadura moribunda en Cuba", escribió en un post en la red social X.

El lunes, el embajador de Moscú en La Habana, Victor Koronelli, dijo que Rusia estudia cómo organizar la asistencia a Cuba, sin ahondar en detalles.