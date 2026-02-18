¡Que se vayan!, lanzan campaña para promover transición democrática en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La iniciativa ciudadana “¡Que se vayan! Por una Cuba libre y próspera”, promovida por el Grupo de Trabajo por una Cuba Libre junto a activistas y organizaciones de la sociedad civil, fue presentada como una plataforma para articular apoyo a una transición democrática en la Isla, en medio de la crisis multidimensional que atraviesa el país.

En declaraciones a Martí Noticias, la investigadora y directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Werlau, explicó que el proyecto pretende abrir un espacio de participación para los cubanos que, a su juicio, carecen de mecanismos para expresar de manera concertada su voluntad política.

“Es una campaña ciudadana plural e inclusiva que provee un espacio al pueblo cubano silenciado para proponer unido que se vaya la dictadura y se inicie una transición ordenada a la democracia bajo ciertas premisas esenciales”, afirmó.

La iniciativa convoca a cubanos dentro y fuera del país a respaldar la propuesta mediante firmas, acciones cívicas y participación en una movilización digital que incluye el envío de mensajes, la difusión de contenidos audiovisuales y otras expresiones públicas de apoyo a una salida democrática.

Según explicó Werlau, el esfuerzo también se apoya en campañas de mensajería tanto dentro de Cuba como en el exterior, concebidas como una herramienta de expresión colectiva.

“Desarrolla una campaña de textos dentro de Cuba y fuera también e impulsa una petición en línea como una suerte de referendo popular”, señaló.

El lanzamiento fue acompañado por un comunicado en el que los organizadores advierten sobre el deterioro humanitario, económico, político y social del país, y llaman a facilitar un proceso de cambio que incluya garantías institucionales y participación ciudadana.

Entre otros puntos, la iniciativa exhorta a funcionarios públicos a resguardar archivos oficiales, insta a actores de la sociedad civil a formular propuestas de país y solicita a la comunidad internacional respaldo político y humanitario para la población cubana a través de canales independientes.

Werlau subrayó que uno de los propósitos centrales es articular consensos entre sectores comprometidos con la democracia.

“Llama a las organizaciones e individuos comprometidos con construir la democracia a concertar propuestas y soluciones y a la comunidad internacional a ponerse del lado del pueblo cubano”, expresó.

Como referencia programática, la campaña toma elementos del documento denominado Acuerdo por una Cuba Libre, que reúne propuestas para un eventual escenario de transición, entre ellas la liberación de presos políticos, el restablecimiento de libertades fundamentales, la canalización de ayuda humanitaria, la convocatoria a elecciones libres y la aplicación de mecanismos de justicia transicional.

Los promotores subrayan que la iniciativa no constituye un plan de transición ni pretende sustituir propuestas elaboradas por organizaciones opositoras o plataformas políticas existentes, sino funcionar como un espacio de articulación cívica amplio e inclusivo.

El proyecto es organizado por el Grupo de Trabajo por una Cuba Libre, integrado de manera informal por cubanos dentro y fuera de la Isla. Su núcleo coordinador está conformado por un pequeño equipo permanente, apoyado por la colaboración de decenas de personas de diversas corrientes ideológicas y trayectorias cívicas.

La campaña cuenta con el acompañamiento de Archivo Cuba, organización que durante más de 25 años ha documentado violaciones de derechos humanos y ha investigado temas de memoria histórica y justicia transicional vinculados al proceso político cubano.

Sus impulsores señalan que la iniciativa se sostiene fundamentalmente mediante trabajo voluntario. Los costos operativos directos han sido asumidos por Archivo Cuba a partir de contribuciones privadas, y aseguran que la organización no recibe financiamiento gubernamental.

“Cada firma cuenta. Cada voz importa. ¡Estamos conectados!”, afirman los promotores, retomando una frase asociada al artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, cuya firma según los organizadores encabeza la petición recogida desde prisión.

La campaña busca además rendir homenaje a los más de mil presos políticos registrados en Cuba y a las víctimas de muerte y desaparición vinculadas a décadas de represión estatal, al tiempo que continúa sumando adhesiones dentro y fuera del país.