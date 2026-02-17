"Rubio está hablando con Cuba ahora mismo", afirma Trump (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen cubano debería llegar a un acuerdo con Estados Unidos de inmediato para poner fin a la emergencia humanitaria que enfrenta, dijo este lunes el presidente estadounidense Donald Trump a periodistas a bordo del Air Force One en su viaje de retorno a Washington.

Trump aseguró que su administración mantiene conversaciones directas con La Habana, lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio, y enfatizó que las autoridades cubanas deben alcanzar un acuerdo para evitar un deterioro mayor de la situación interna.

"Cuba es ahora mismo una nación fallida. Ni siquiera tienen combustible para que los aviones puedan despegar... Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo y ellos deberían, absolutamente, hacer un trato, porque es humanitario", recalcó el presidente.

Trump también reiteró que muchos cubanoamericanos que estarían muy felices de poder regresar a la isla y saludar a sus familiares, a quiene sno han podido ver en largo tiempo. "Estoy muy interesado en las personas que están aquí [en EEUU], que fueron tratadas tan mal por Castro y las autoridades cubanas", señaló.



El mandatario estadounidense aclaró que, aunque las conversaciones con La Habana están en curso, las sanciones estadounidenses se mantienen. "Cuba y nosotros, estamos conversando. Mientras tanto, hay un embargo, no hay petróleo, no hay dinero, no hay nada", aseveró.

A la pregunta de si consideraría una operación militar similar a la realizada en Venezuela, de no llegar a un acuerdo con el régimen cubano, Trump respondió: "No quiero responder eso, ¿por qué tendría que responder eso? Si lo hiciera, no sería una operación muy difícil, como pueden imaginar, pero no creo que eso sea necesario".

El secretario de Estado Marco Rubio confirmó la semana pasada que Estados Unidos ha dado varias oportunidades a las autoridades cubanas para encontrar una salida a la crisis que enfrenta la isla.

"El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía, y quienes gobiernan y controlan el país no saben cómo mejorar la vida cotidiana de su gente sin ceder el poder sobre los sectores que controlan. Quieren controlarlo todo. No quieren que el pueblo cubano controle nada. Así que no saben cómo salir de esta", dijo el jefe de la diplomacia de EEUU al periodista John Micklethwait, de la agencia Bloomberg, en una entrevista concedida en Alemania, donde participó en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich.