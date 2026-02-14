Discurso del Secretario de Estado en la Conferencia de Seguridad de Múnich (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

En su primera intervención ante la Conferencia de Seguridad de Múnich como Secretario de Estado, Marco Rubio ofreció una visión del futuro de Occidente. A continuación lo reproducimos íntegramente.





Nos reunimos hoy aquí como miembros de una alianza histórica, una alianza que salvó y transformó el mundo. Cuando esta conferencia comenzó en 1963, se celebró en una nación —de hecho, en un continente— dividido contra sí mismo. La línea entre el comunismo y la libertad atravesaba el corazón de Alemania. Las primeras vallas de púas del Muro de Berlín se habían erigido apenas dos años antes.

Y apenas unos meses antes de esa primera conferencia, antes de que nuestros predecesores se reunieran aquí, en Múnich, la Crisis de los Misiles de Cuba había llevado al mundo al borde de la destrucción nuclear. Incluso cuando la Segunda Guerra Mundial aún estaba viva en la memoria de estadounidenses y europeos, nos encontrábamos ante una nueva catástrofe global, una con el potencial de un nuevo tipo de destrucción, más apocalíptica y definitiva que cualquier otra en la historia de la humanidad.

En el momento de esa primera reunión, el comunismo soviético estaba en marcha. Miles de años de civilización occidental pendían de un hilo. En aquel entonces, la victoria estaba lejos de ser segura. Pero nos impulsaba un propósito común. Nos unía no solo aquello contra lo que luchábamos, sino aquello por lo que luchábamos. Y juntos, Europa y América prevalecieron y se reconstruyó un continente. Nuestros pueblos prosperaron. Con el tiempo, los bloques de Oriente y Occidente se reunificaron. Una civilización volvió a estar unida.

El infame muro que había dividido a esta nación en dos cayó, y con él un imperio maligno, y Oriente y Occidente volvieron a ser uno. Pero la euforia de este triunfo nos llevó a una peligrosa ilusión: que habíamos entrado, y cito, en "el fin de la historia"; que cada nación sería ahora una democracia liberal; que los lazos formados únicamente por el comercio reemplazarían a la nacionalidad; que el orden global basado en reglas —un término tan usado— reemplazaría al interés nacional. Y que ahora viviríamos en un mundo sin fronteras donde todos se convertirían en ciudadanos del mundo.

Esta fue una idea absurda que ignoró tanto la naturaleza humana como las lecciones de más de 5000 años de historia registrada. Y nos ha costado muy caro. En este delirio, abrazamos una visión dogmática de comercio libre y sin restricciones, incluso mientras algunas naciones protegían sus economías y subvencionaban a sus empresas para socavar sistemáticamente las nuestras: cerrando nuestras plantas, lo que resultó en la desindustrialización de gran parte de nuestras sociedades, trasladando millones de empleos de clase media y trabajadora al extranjero y cediendo el control de nuestras cadenas de suministro críticas tanto a adversarios como a rivales.

Sometimos cada vez más nuestra soberanía a instituciones internacionales, mientras que muchas naciones invertían en enormes estados de bienestar a costa de mantener su capacidad de defensa. Esto, incluso mientras otros países han invertido en el desarrollo militar más rápido de toda la historia de la humanidad y no han dudado en usar el poder duro para perseguir sus propios intereses. Para apaciguar un culto climático, nos hemos impuesto políticas energéticas que empobrecen a nuestra gente, mientras nuestros competidores explotan el petróleo, el carbón, el gas natural y cualquier otro recurso, no solo para impulsar sus economías, sino para usarlo como palanca contra la nuestra.

Y en la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola de migración masiva sin precedentes que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestra gente. Cometimos estos errores juntos, y ahora, juntos, le debemos a nuestro pueblo afrontar esos hechos y avanzar, reconstruir.

Con el presidente Trump, Estados Unidos de América asumirá una vez más la tarea de renovación y restauración, impulsado por la visión de un futuro tan orgulloso, tan soberano y tan vital como el pasado de nuestra civilización. Y aunque estamos preparados, si es necesario, para hacerlo solos, es nuestra preferencia y nuestra esperanza hacerlo junto con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa.

Para Estados Unidos y Europa, estamos juntos. Estados Unidos se fundó hace 250 años, pero sus raíces se remontan a este continente mucho antes. El hombre que se asentó y construyó la nación que me vio nacer llegó a nuestras costas trayendo consigo los recuerdos, las tradiciones y la fe cristiana de sus antepasados como herencia sagrada, un vínculo inquebrantable entre el viejo y el nuevo mundo.

Formamos parte de una sola civilización: la civilización occidental. Nos unen los lazos más profundos que cualquier nación podría compartir, forjados por siglos de historia compartida, fe cristiana, cultura, herencia, idioma, ascendencia y los sacrificios que nuestros antepasados hicieron juntos por la civilización común de la que hemos sido herederos.

Y por eso, los estadounidenses a veces podemos parecer un poco directos y apremiantes en nuestros consejos. Por eso, el presidente Trump exige seriedad y reciprocidad de nuestros amigos aquí en Europa. La razón, amigos míos, es porque nos importa profundamente. Nos importa mucho su futuro y el nuestro. Y si a veces discrepamos, nuestros desacuerdos provienen de nuestra profunda preocupación por una Europa con la que estamos conectados, no solo económicamente, ni militarmente. Estamos conectados espiritualmente y culturalmente. Queremos que Europa sea fuerte. Creemos que Europa debe sobrevivir, porque las dos grandes guerras del siglo pasado nos sirven como un recordatorio constante de la historia de que, en última instancia, nuestro destino está y siempre estará entrelazado con el de ustedes, porque sabemos que el destino de Europa nunca será irrelevante para el nuestro.

La seguridad nacional, de la que trata principalmente esta conferencia, no se trata simplemente de una serie de cuestiones técnicas: cuánto gastamos en defensa, dónde y cómo la desplegamos; estas son preguntas importantes. Lo son. Pero no son la fundamental. La pregunta fundamental que debemos responder desde el principio es qué defendemos exactamente, porque los ejércitos no luchan por abstracciones. Los ejércitos luchan por un pueblo; los ejércitos luchan por una nación. Los ejércitos luchan por una forma de vida. Y eso es lo que defendemos: una gran civilización que tiene motivos de sobra para enorgullecerse de su historia, confía en su futuro y aspira a ser siempre dueña de su propio destino económico y político.

Fue aquí, en Europa, donde nacieron las ideas que plantaron las semillas de la libertad que cambiaron el mundo. Fue aquí, en Europa, donde nació el mundo, que nos dotó del estado de derecho, las universidades y la revolución científica. Fue este continente el que produjo el genio de Mozart y Beethoven, de Dante y Shakespeare, de Miguel Ángel y Da Vinci, de los Beatles y los Rolling Stones. Y este es el lugar donde los techos abovedados de la Capilla Sixtina y las imponentes agujas de la gran catedral de Colonia dan testimonio no solo de la grandeza de nuestro pasado o de la fe en Dios que inspiró estas maravillas. Presagian las maravillas que nos aguardan en el futuro. Pero solo si no nos arrepentimos de nuestra herencia y nos enorgullecemos de ella, podremos juntos comenzar a imaginar y dar forma a nuestro futuro económico y político.

La desindustrialización pudo ser evitable. Fue una decisión política consciente, un proyecto económico de décadas que despojó a nuestras naciones de su riqueza, su capacidad productiva y su independencia. Y la pérdida de la soberanía de nuestra cadena de suministro no fue consecuencia de un sistema de comercio global próspero y saludable. Fue una insensatez. Fue una transformación insensata pero voluntaria de nuestra economía que nos dejó dependientes de otros para satisfacer nuestras necesidades y peligrosamente vulnerables a las crisis.

La migración masiva no es una preocupación marginal de poca trascendencia. Fue y sigue siendo una crisis que transforma y desestabiliza sociedades en todo Occidente.

Juntos podemos reindustrializar nuestras economías y reconstruir nuestra capacidad para defender a nuestros pueblos. Pero el trabajo de esta nueva alianza no debe centrarse únicamente en la cooperación militar y la recuperación de las industrias del pasado. También debe centrarse, en promover juntos nuestros intereses mutuos y nuevas fronteras, liberando nuestro ingenio, nuestra creatividad y el espíritu dinámico para construir un nuevo siglo occidental.

Viajes espaciales comerciales e inteligencia artificial de vanguardia; automatización industrial y fabricación flexible; creación de una cadena de suministro occidental para minerales críticos que no sea vulnerable a la extorsión de otras potencias; y un esfuerzo unificado para competir por la cuota de mercado en las economías del Sur Global. Juntos no solo podemos recuperar el control de nuestras propias industrias y cadenas de suministro, sino que también podemos prosperar en las áreas que definirán el siglo XXI.

Pero también debemos controlar nuestras fronteras nacionales. Controlar quién y cuántas personas entran en nuestros países no es una expresión de xenofobia. No es odio. Es un acto fundamental de soberanía nacional. Y no hacerlo no es solo una abdicación de uno de nuestros deberes más básicos para con nuestros pueblos. Es una amenaza urgente para el tejido social y la supervivencia de nuestra civilización.

Y, por último, ya no podemos anteponer el llamado orden global a los intereses vitales de nuestros pueblos y naciones. No necesitamos abandonar el sistema de cooperación internacional que creamos, ni desmantelar las instituciones globales del viejo orden que juntos construimos. Pero estas deben ser reformadas. Deben ser reconstruidas.

Por ejemplo, las Naciones Unidas aún tienen un enorme potencial para ser una herramienta para el bien en el mundo. Pero no podemos ignorar que hoy, en los asuntos más urgentes que nos ocupan, no tiene respuestas y no ha jugado prácticamente ningún papel. No pudo resolver la guerra en Gaza. En cambio, fue el liderazgo estadounidense el que liberó a los rehenes de los bárbaros y logró una frágil tregua. No resolvió la guerra en Ucrania. Se necesitó el liderazgo estadounidense y la colaboración con muchos de los países aquí presentes solo para lograr que ambas partes se sentaran a la mesa en busca de una paz aún difícil de alcanzar.

La ONU fue incapaz de frenar el programa nuclear de los clérigos chiítas radicales en Teherán. Eso requirió 14 bombas lanzadas con precisión desde bombarderos B-2 estadounidenses. Y fue incapaz de abordar la amenaza a nuestra seguridad que representaba un dictador narcoterrorista en Venezuela. En cambio, se necesitaron las Fuerzas Especiales estadounidenses para llevar a este fugitivo ante la justicia.

En un mundo perfecto, todos estos problemas y más se resolverían con diplomáticos y resoluciones enérgicas. Pero no vivimos en un mundo perfecto, y no podemos seguir permitiendo que quienes amenazan descaradamente a nuestros ciudadanos y ponen en peligro nuestra estabilidad global se escuden en abstracciones del derecho internacional que ellos mismos violan rutinariamente.

Este es el camino que el presidente Trump y Estados Unidos han emprendido. Es el camino que les pedimos aquí en Europa que nos acompañen. Es un camino que hemos recorrido juntos antes y esperamos recorrer juntos de nuevo. Durante cinco siglos, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Occidente se había expandido: sus misioneros, sus peregrinos, sus soldados, sus exploradores salían de sus costas para cruzar océanos, colonizar nuevos continentes y construir vastos imperios que se extendían por todo el mundo.

Pero en 1945, por primera vez desde la época de Colón, se contraía. Europa estaba en ruinas. La mitad vivía tras el Telón de Acero y el resto parecía que pronto la seguiría. Los grandes imperios occidentales habían entrado en una decadencia terminal, acelerada por revoluciones comunistas ateas y levantamientos anticoloniales que transformarían el mundo y extenderían la hoz y el martillo rojos sobre vastas franjas del mapa en los años venideros.

En ese contexto, entonces, como ahora, muchos llegaron a creer que la era de dominio de Occidente había llegado a su fin y que nuestro futuro estaba destinado a ser un eco tenue y débil de nuestro pasado. Pero juntos, nuestros predecesores reconocieron que el declive era una elección, una elección que se negaron a tomar. Esto es lo que hicimos juntos una vez, y esto es lo que el presidente Trump y Estados Unidos quieren volver a hacer ahora, junto con ustedes.

Y por eso no queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos debilita aún más. Queremos aliados que puedan defenderse para que ningún adversario se vea tentado a poner a prueba nuestra fuerza colectiva. Por eso no queremos que nuestros aliados se sientan atados por la culpa y la vergüenza. Queremos aliados que se sientan orgullosos de su cultura y su herencia, que comprendan que somos herederos de la misma gran y noble civilización, y que, junto con nosotros, estén dispuestos y sean capaces de defenderla.

Y es por eso que no queremos que nuestros aliados justifiquen el statu quo roto en lugar de considerar lo necesario para solucionarlo, pues en Estados Unidos no nos interesa ser guardianes educados y ordenados del declive controlado de Occidente.

No buscamos separarnos, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la civilización más grande de la historia de la humanidad. Lo que queremos es una alianza revitalizada que reconozca que lo que ha afligido a nuestras sociedades no es solo un conjunto de malas políticas, sino un malestar de desesperanza y complacencia. Una alianza —la alianza que queremos— que no se deje paralizar por el miedo: miedo al cambio climático, miedo a la guerra, miedo a la tecnología.

En cambio, queremos una alianza que avance con valentía hacia el futuro. Y el único miedo que tenemos es el miedo a la vergüenza de no dejar a nuestros hijos naciones más orgullosas, fuertes y ricas. Una alianza dispuesta a defender a nuestro pueblo, salvaguardar nuestros intereses y preservar la libertad de acción que nos permite forjar nuestro propio destino; no una alianza que exista para operar un estado de bienestar global y expiar los supuestos pecados de generaciones pasadas. Una alianza que no permita que su poder se externalice, limite ni subordine a sistemas que escapan a su control; una alianza que no dependa de otros para las necesidades críticas de su vida nacional; y una alianza que no mantenga la pretensión cortés de que nuestro estilo de vida es solo uno entre muchos y que pide permiso antes de actuar. Y, sobre todo, una alianza basada en el reconocimiento de que nosotros, Occidente, hemos heredado juntos; lo que hemos heredado juntos es algo único, distintivo e irremplazable, porque esto, después de todo, es la base misma del vínculo transatlántico.

Actuando juntos de esta manera, no solo ayudaremos a recuperar una política exterior sensata, sino que nos devolverá una mayor claridad de identidad. Restaurará un lugar en el mundo y, al hacerlo, reprenderá y disuadirá las fuerzas de destrucción de la civilización que hoy amenazan tanto a Estados Unidos como a Europa.

Así que, en tiempos de titulares que anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que este no es nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa.

Nuestra historia comenzó con un explorador italiano cuya aventura hacia lo desconocido para descubrir un nuevo mundo trajo el cristianismo a las Américas y se convirtió en la leyenda que definió la imaginación de nuestra nación pionera.

Nuestras primeras colonias fueron construidas por colonos ingleses, a quienes debemos no solo el idioma que hablamos, sino todo nuestro sistema político y legal. Nuestras fronteras fueron moldeadas por los escoceses-irlandeses, ese orgulloso y vigoroso clan de las colinas del Ulster que nos dio a Davy Crockett, Mark Twain, Teddy Roosevelt y Neil Armonstrong.

Nuestro gran corazón del medio oeste fue construido por agricultores y artesanos alemanes que transformaron llanuras vacías en una potencia agrícola mundial y, de paso, mejoraron drásticamente la calidad de la cerveza estadounidense.

Nuestra expansión siguió los pasos de los comerciantes de pieles y exploradores franceses, cuyos nombres, por cierto, aún adornan los letreros de las calles y los nombres de los pueblos de todo el valle del Misisipi. Nuestros caballos, nuestros ranchos, nuestros rodeos —todo el romanticismo del arquetipo del vaquero que se convirtió en sinónimo del Oeste americano— nacieron en España. Y nuestra ciudad más grande e icónica se llamó Nueva Ámsterdam antes de llamarse Nueva York.

¿Y saben que el año de la fundación de mi país, Lorenzo y Catalina Geroldi vivían en Casale Monferrato, en el Reino de Piamonte-Cerdeña y José y Manuela Reina vivían en Sevilla, España? No sé si acaso sabían de las 13 colonias que se independizaron del imperio británico, pero de algo estoy seguro: jamás imaginaron que 250 años después, uno de sus descendientes directos estaría de vuelta aquí, hoy en este continente, como el principal diplomático de esa nación naciente. Y, sin embargo, aquí estoy, recordándome por mi propia historia que tanto nuestras historias como nuestros destinos siempre estarán unidos.

Juntos reconstruimos un continente destrozado tras dos devastadoras guerras mundiales. Cuando nos vimos divididos una vez más por el Telón de Acero, el Occidente libre se alió con los valientes disidentes que luchaban contra la tiranía en el Este para derrotar al comunismo soviético. Hemos luchado unos contra otros, luego nos hemos reconciliado, luego hemos luchado, luego nos hemos reconciliado de nuevo. Y hemos sangrado y muerto codo con codo en los campos de batalla desde Kapyong hasta Kandahar.

Y estoy aquí hoy para dejar claro que Estados Unidos está trazando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad, y que una vez más queremos hacerlo junto con ustedes, nuestros queridos aliados y nuestros más antiguos amigos.

Queremos hacerlo junto con ustedes, con una Europa orgullosa de su herencia y de su historia; con una Europa que tiene el espíritu creador de libertad que envió barcos a mares inexplorados y dio origen a nuestra civilización; con una Europa con los medios para defenderse y la voluntad de sobrevivir. Deberíamos estar orgullosos de lo que logramos juntos en el siglo pasado, pero ahora debemos afrontar y aprovechar las oportunidades de uno nuevo, porque el ayer ya pasó, el futuro es inevitable y nuestro destino juntos nos aguarda. Gracias.