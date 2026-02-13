Marco Rubio: “Vivimos una nueva era en la geopolítica” 

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró esta semana que “el mundo está cambiando muy rápido ante nuestros ojos”.

“El mundo viejo ya no existe. Vivimos una nueva era en la geopolítica y eso va a requerir que todos nosotros reconsideremos cómo se ve esa nueva realidad y cuál será nuestro papel en ella”, dijo Rubio en un intercambio con la prensa en Washington DC, antes de partir hacia Alemania para participar en la Conferencia de Seguridad de Munich.

El jefe de la diplomacia estadounidense encabeza la delegación de su país al primer gran evento global desde las declaraciones del presidente Donald Trump sobre Groenlandia.

Rubio afirmó que nuevas alianzas, conflictos y desafíos estratégicos están redefiniendo el equilibrio de poder global, y subrayó que Washington debe adaptarse a una realidad marcada por la competencia entre grandes potencias, la transformación tecnológica y el reacomodo de bloques geopolíticos.

Asimismo, explicó que muchas de estas conversaciones ya se han sostenido en privado con aliados de Estados Unidos.

“Son nuestros aliados y necesitamos continuar esas conversaciones”, dijo, en referencia a futuros encuentros para seguir definiendo estrategias comunes”, concluyó.