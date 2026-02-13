Donald Trump: “Voy a visitar a Venezuela”

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump dijo este viernes que visitará Venezuela aunque no precisó cuándo.

“Voy a visitar a Venezuela”, anunció frente a periodistas en las afueras de la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero oficial rumbo a Carolina del Norte.

“Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela, como saben. Estamos trabajando muy estrechamente", declaró.

Trump respondió la pregunta al periodista colombiano Juan Camilo Merlano. "Hace poco tuvimos una buena reunión con Colombia, con el presidente", comentó en referencia al encuentro en la Casa Blanca con Gustavo Petro.





Esta semana Trump calificó las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos como "extraordinarias". En una publicación en Truth Social, aclaró que las negociaciones con la presidenta interina Delcy Rodríguez marchan muy bien.

"El petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano", agregó el presidente y calificó de "fantástico" el trabajo del secretario de Estado, Marco Rubio, "y todos nuestros representantes".

El presidente estará este viernes en Fort Bragg, una de las mayores bases de operaciones de las fuerzas especiales del Ejército de EEUU, ubicada en Carolina del Norte, para honrar a las fuerzas especiales estadounidenses y a sus familias por su papel en la operación militar en la que fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Trump ha elogiado la captura de Maduro como una operación "espectacular" que demostró la capacidad de Estados Unidos para afirmar su dominio en su propio territorio.