Trump celebra avances "extraordinarios" en Venezuela

El presidente Donald J. Trump calificó las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos como "extraordinarias", en un post en la red social Truth Social, en el que asegura que las negociaciones con la presidenta interina Delcy Rodríguez y sus representantes, marchan muy bien.

El mandatario mencionó que el petróleo está empezando a fluir y que grandes cantidades de dinero, no vistas en muchos años, pronto ayudarán enormemente al pueblo venezolano.



En su comentario, elogió al secretario de Estado Marco Rubio y a todos los representantes estadounidenses por hacer un "trabajo fantástico" y aclaró que solo hablan por sí mismos y no quieren confusiones ni malas representaciones.



Sobre este tema, desautorizó explícitamente a Harry Sargeant III, magnate petrolero de Florida, donante republicano mencionando un artículo del Wall Street Journal, como una figura crucial en las negociaciones energéticas de EEUU.

"No tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América". Nadie sin aprobación del Departamento de Estado puede representar al país, agregó el presidente.



El reporte del Wall Street Journal que sugería que Sargeant estaba actuando como intermediario informal en temas de petróleo venezolano, reuniones con Rodríguez y esfuerzos para reactivar inversiones estadounidenses.

Las redes sociales de la Casa Blanca han destacado el éxito de la visita del Secretario de Energía, Chris Wright, a Venezuela, los acuerdos de inversiones, con más de $100M destinados a las instalaciones, la duplicación de producción de Chevron, y una previsión del crecimiento del 30-40% en producción petrolera venezolana este año.



La parte estadounidense ha calificado de tremenda la cooperación, que supone una ganancia para los venezolanos y para los estadounidenses.