Trump y Delcy Rodríguez acuerdan abrir espacio aéreo de Venezuela

“Acabo de hablar con la Presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela", anunció este jueves el presidente Donald Trump tras una llamada con Delcy Rodríguez.



"Los ciudadanos estadounidenses podrán muy pronto ir a Venezuela y estarán seguros allí", aseguró el mandatario acerca del curso en las relaciones de ambos países, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero.

Trump se refirió además a "algunos venezolanos que quieren volver y y visitar y van a poder hacerlo".

"Las principales compañías petroleras están yendo a Venezuela en estos momentos, explorando el terreno y eligiendo sus ubicaciones, y esto generará una enorme riqueza tanto para Venezuela como para Estados Unidos", dijo Trump en conferencia de prensa.



