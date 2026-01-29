Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Trump y Delcy Rodríguez acuerdan abrir espacio aéreo de Venezuela

FOTO ARCHIVO. El presidente Donald Trump en una llamada telefónica desde la Oficina Oval con el presidente ruso Vladimir Putin en agosto de 2025.
FOTO ARCHIVO. El presidente Donald Trump en una llamada telefónica desde la Oficina Oval con el presidente ruso Vladimir Putin en agosto de 2025.

El presidente Donald Trump anunció la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela tras conversar con la presidenta Delcy Rodríguez.

Getting your Trinity Audio player ready...

“Acabo de hablar con la Presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela", anunció este jueves el presidente Donald Trump tras una llamada con Delcy Rodríguez.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán muy pronto ir a Venezuela y estarán seguros allí", aseguró el mandatario acerca del curso en las relaciones de ambos países, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero.

Trump se refirió además a "algunos venezolanos que quieren volver y y visitar y van a poder hacerlo".

"Las principales compañías petroleras están yendo a Venezuela en estos momentos, explorando el terreno y eligiendo sus ubicaciones, y esto generará una enorme riqueza tanto para Venezuela como para Estados Unidos", dijo Trump en conferencia de prensa.


Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG