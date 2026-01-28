EEUU confirma presencia diplomática en Caracas

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Estado dijo a Martí Noticias que un número limitado de personal diplomático de Estados Unidos se encuentra en Caracas, Venezuela, evaluando una posible reanudación de la embajada en ese país.

"Un número limitado de personal diplomático y técnico estadounidense se encuentra en Caracas realizando evaluaciones iniciales para una posible reanudación gradual de las operaciones", explicaron.

La información suministrada no implica anuncios adicionales sobre el estatus de las relaciones diplomáticas.

Al respecto, el exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, explicó que la noticia es una señal del avance hacia el restablecimiento de relaciones bilaterales.

Washington no ofreció detalles sobre el número exacto de funcionarios, la duración de su permanencia ni el alcance de las evaluaciones que se están llevando a cabo en la capital venezolana.

Cochez insiste en que el abordaje paulatino a esta reanudación diplomática es acertado.

A inicios de enero una delegación diplomática y de seguridad de la Unidad de Asuntos para Venezuela, que incluye al encargado de negocios John T. McNamara, viajó a Caracas.

Desde 2029, cuando EEUU retiró a sus diplomáticos y suspendió las operaciones de la embajada en Caracas, la Unidad de Asuntos de Venezuela ha operado con un equipo de diplomáticos estadounidenses en la sede en Bogotá, Colombia.