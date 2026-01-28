Trump: “Una enorme armada se dirige a Irán"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que una “armada masiva” de fuerzas navales estadounidenses se dirige hacia Irán y urgió a Teherán a negociar un acuerdo que impida el desarrollo de armas nucleares.

“Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza rápidamente”, escribió Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social.

"Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión rápidamente, con velocidad y contundencia, si fuera necesario", agregó el presidente que instó a Teherán a sentarse "pronto a la mesa de negociaciones" y llegar "a un acuerdo justo y equitativo —SIN ARMAS NUCLEARES— que beneficie a todas las partes".

Trump advirtió que el tiempo para negociar se está agotando. “Hagan un trato”, escribió.

"No lo hicieron, y se produjo la Operación Martillo de Medianoche, una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que esto vuelva a suceder", concluyó.

Este martes el presidente dio un discurso ante sus seguidores en Iowa, donde volvió a aludir al despliegue naval hacia Irán y señaló que Estados Unidos está observando de cerca los próximos movimientos de la República Islámica.

Funcionarios estadounidenses confirmaron que un portaaviones y su grupo de ataque han llegado al Medio Oriente, en un despliegue que la Casa Blanca describió como parte de un abanico de opciones disponibles.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, indicó que el Pentágono está posicionando recursos militares para permitir que Trump tome decisiones con el mayor margen operativo posible.

Según Waltz, el despliegue responde a medidas consideradas previamente, que incluyen la defensa de bases estadounidenses y la protección de Israel ante posibles represalias.

La cuenta en persa del Departamento de Estado había reafirmado por su parte que Washington está monitoreando de cerca la situación en Irán.

"Como ha dicho el presidente Donald Trump, estamos vigilando de cerca a Irán. Y el presidente Trump es un hombre de acción", recoge la publicación en X.