EEUU: "Estamos vigilando de cerca a Irán"

Estados Unidos dijo este martes que están vigilando de cerca a Irán en un mensaje publicado por la cuenta en persa del Departamento de Estado.

"Como ha dicho el presidente Donald Trump, estamos vigilando de cerca a Irán. Y el presidente Trump es un hombre de acción", recoge la publicación en X.

Irán lleva semanas con un apagón casi total de internet. El grupo NetBlocks señaló que el bloqueo se aproxima a los 20 días, con la red aún severamente filtrada mediante sistemas de lista blanca, lo que continúa limitando el acceso de la población a información independiente.

"El régimen de la República Islámica concede ahora a los comerciantes solo 20 minutos de acceso a internet al día, y únicamente dentro de la Cámara de Comercio, bajo la estricta supervisión de un monitor gubernamental", denunció el Departamento de Estado.

"Obligar a los comerciantes a consultar sus correos electrónicos en presencia de agentes de seguridad revela la paranoia del régimen y su profundo temor al flujo de información. Estos monitores están ahí para bloquear cualquier intento de compartir imágenes de las protestas, contactar con activistas o eludir el internet halal de la República Islámica. Este nivel de control no es meramente represivo; es un intento desesperado por silenciar la disidencia y aislar a los iraníes del mundo", agregaron.

Este lunes el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln se encuentra desplegado en Medio Oriente como parte de los esfuerzos para “mejorar la seguridad y la estabilidad regionales”, en un contexto de creciente tensión con la República Islámica de Irán.

En un mensaje publicado en X, CENTCOM informó que los marineros del Lincoln realizaron el lunes operaciones rutinarias de mantenimiento y preparación mientras el buque navegaba por el océano Índico.

El aumento de la actividad militar estadounidense ocurre mientras se agrava la crisis interna en Irán. El presidente Trump ha advertido que, si Teherán continúa ejecutando y reprimiendo a manifestantes, Estados Unidos responderá de manera severa.