EEUU sanciona a la flota clandestina del régimen de Teherán

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes medidas para aumentar la presión sobre la flota clandestina del régimen de Teherán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado enmarcaron esta decisión en "medio de la brutal represión del régimen iraní contra los manifestantes pacíficos y el bloqueo total del acceso a Internet para ocultar sus abusos contra el pueblo iraní".

La OFAC está sancionando a nueve buques de esta flota y a sus respectivos propietarios o empresas gestoras, que en conjunto "han transportado petróleo y productos derivados del petróleo provenientes de Irán por valor de cientos de millones de dólares a mercados extranjeros".

EEUU alerta que estos ingresos, que legítimamente pertenecen al pueblo iraní, se desvían para financiar a sus grupos terroristas regionales, programas de armamento y servicios de seguridad, en lugar de destinarse a los servicios económicos básicos que el pueblo iraní ha exigido valientemente.

“El régimen iraní está inmerso en un ritual de autodestrucción económica, un proceso que se ha acelerado con la campaña de máxima presión del presidente Trump. La decisión de Teherán de apoyar a terroristas en lugar de a su propio pueblo ha provocado la caída libre de la moneda iraní y el deterioro de las condiciones de vida”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

De igual manera, Thomas "Tommy" Pigott, portavoz del Departamento de Estado denunció que "mientras el pueblo iraní protesta contra la catastrófica mala gestión económica del régimen, este sigue financiando a grupos afines en el extranjero y programas de misiles en lugar de atender las necesidades básicas de los iraníes. La inflación descontrolada, la infraestructura en ruinas y la escasez de agua y electricidad demuestran que los iraníes no ven que su riqueza se utilice en su beneficio: el régimen iraní se niega a priorizar a su propio pueblo".

La Cancillería estadounidense considera que esta última medida restringirá aún más la capacidad de Irán para exportar petróleo y productos derivados del petróleo a través de mecanismos opacos y fraudulentos, y limitará aún más su capacidad para financiar la represión de los iraníes y sus actividades desestabilizadoras a nivel internacional.

Estados Unidos continuará implementando el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2, que ordena la imposición de la máxima presión sobre el régimen iraní para privarlo de los ingresos que financian sus actividades desestabilizadoras, aseguró el Departamento de Estado.

ACTORES DE LA FLOTA CLANDESTINA

La medida de OFAC incluye buques utilizados para transportar petróleo crudo iraní y otros productos derivados del petróleo iraní. Estos buques son propiedad y están operados por un grupo de empresas que operan desde diversas jurisdicciones, establecidas en gran medida con el único propósito de poseer y gestionar sus respectivos buques.

Los siguientes buques están vinculados a años de envíos de petróleo iraní, incluidos volúmenes significativos en 2025 que continúan hasta 2026:

El SEA BIRD (IMO 9088536), con bandera de Palaos, gestionado y operado por Horizon Harvest Shipping LLC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

El buque AVON (IMO 9034705), con bandera de Comoras, propiedad, operado y gestionado por la empresa india Aayat Ship Management Private Limited.

El buque AL DIAB II (IMO 9053816), con bandera de Palaos, propiedad, gestionado y operado por la empresa omaní Black Stone Oil and Gas.

El buque CESARIA (IMO 9251602), con bandera de Palaos, propiedad de la empresa Galeran Service Corp, con sede en Seychelles.

El buque LONGEVITY 7 (IMO 9240885), de bandera desconocida, propiedad y gestionado por la empresa Longevity Shipping Limited, con sede en las Islas Marshall.

El buque EASTERN HERO (IMO 9353905), con bandera de Palaos, propiedad de la empresa Odyssey Marine Inc., con sede en las Islas Marshall.

El buque AQUA SPIRIT (IMO 9197727), con bandera de Panamá, propiedad de la empresa Benoil Shipping Inc., con sede en Liberia.

Los buques CHIRON 5 (IMO 9306665) y KEEL (IMO 9176929), con bandera de Comoras, ambos propiedad, gestionados y operados por la empresa Trade Bridge Global Inc., con sede en las Islas Marshall.

Las siguientes empresas son designadas por operar en el sector petrolero de la economía iraní:

Horizon Harvest Shipping LLC; Aayat Ship Management Private Limited;

Black Stone Oil and Gas;

Galeran Service Corp;

Longevity Shipping Limited;

Odyssey Marine Inc.;

Benoil Shipping Inc; y

Trade Bridge Global Inc.



