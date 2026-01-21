EEUU: El régimen iraní está librando una guerra contra su propio pueblo

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que el régimen de la República Islámica de Irán ha declarado una “guerra” contra su propio pueblo.

En un mensaje publicado en la red social X, EEUU difundió un video que muestra convoyes de camiones militares y ametralladoras desplazándose por las calles de Borujerd, en la provincia de Lorestán.

“Cuando convoyes de camiones militares verdes y ametralladoras llenan las calles de Lorestán y otras regiones de Irán, una cosa está clara: el régimen de la República Islámica no está protegiendo al pueblo iraní; está librando una guerra contra él”, afirmó el Departamento de Estado. “Esto no es seguridad; es una amenaza flagrante”.

Washington denunció además que la represión interna va acompañada de apagones deliberados de internet, que, según el comunicado, buscan silenciar a la población y agravar su precariedad económica.

“El régimen de la República Islámica corta internet no solo para silenciar a los iraníes, sino también para mantenerlos en la pobreza. Cada día que se corta internet, Irán sufre daños por más de 37 millones de dólares, paraliza negocios y hunde a las familias en una situación aún más difícil”, señaló.

Compañías de monitoreo de internet como NetBlocks, confirman más de 300 horas desde que las autoridades en Irán impusieron "un apagón nacional de internet para ocultar atrocidades".

En sus publicaciones este miércoles, Washington destacó además la condena a muerte de Amirhossein Ghaderzadeh, de 19 años, por participar en una protesta pacífica, como muestra del alcance de la represión.

“La condena a muerte de Amirhossein Ghaderzadeh (…) demuestra hasta qué punto está dispuesto a llegar el régimen iraní para silenciar las voces del pueblo iraní”, sostuvo el Departamento de Estado, que rechazó las acusaciones de Teherán contra gobiernos extranjeros por las protestas.

“El intento del régimen de la República Islámica de acusar a gobiernos extranjeros y criminalizar a los manifestantes es un intento absurdo de reescribir la realidad”, afirmó. “Estas protestas son el inevitable levantamiento del pueblo iraní tras años de represión y mala gestión”.

La presión internacional contra el régimen de iraní ha aumentado en los últimos días. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió que el actual impasse con Teherán sobre el acceso de inspectores a instalaciones nucleares bombardeadas “no puede durar para siempre”.

“Esta situación no puede ser permanente, porque al final tendré que decir que no tengo ni idea de dónde se encuentra este material”, declaró Grossi durante una intervención en el Foro Económico Mundial de Davos.

Grossi señaló que aún no se ha llegado a una conclusión definitiva, pero subrayó que Irán debe comprometerse y cumplir con sus obligaciones como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear.

La Organización Iraní de Derechos Humanos, con sede en Noruega, informó que las cifras disponibles de muertes y desaparecidos en las protestas subestiman significativamente la magnitud real de los crímenes.