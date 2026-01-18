Argentina declara terrorista a la Fuerza Quds y a 13 individuos vinculados al régimen iraní

Getting your Trinity Audio player ready...

El Gobierno argentino declaró oficialmente como organización terrorista a la Fuerza Quds, una división de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, junto a trece individuos asociados a sus operaciones.



La medida, anunciada este sábado por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial, supone la inclusión inmediata de estos actores en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), herramienta legal que habilita sanciones financieras y operativas contra los involucrados.



La Fuerza Quds, especializada en actividades militares y operaciones encubiertas fuera del territorio iraní, ha sido señalada durante décadas por su rol en la promoción de ataques terroristas alrededor del mundo.

Argentina no ha sido la excepción: el país sufrió dos de los atentados más graves de su historia reciente, ambos atribuidos al accionar de este grupo: el ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, que dejó 85 muertos y 35 heridos.



El comunicado remarca estos antecedentes como elementos fundamentales para la decisión actual, subrayando la “amenaza persistente” que representa la organización iraní.

De acuerdo con el comunicado, la declaración como grupo terrorista fue impulsada por el presidente Javier Milei, en coordinación con distintos organismos clave del Estado, entre ellos la Cancillería argentina, los Ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia y la Secretaría de Inteligencia.



La inclusión en el RePET implica restricciones operativas y sanciones financieras, con el objetivo central de impedir que estas personas o entidades utilicen el sistema financiero argentino para financiar actividades ilícitas.



El comunicado recuerda además la figura de Ahmad Vahidi, quien comandó la Fuerza Quds entre 1989 y 1998 y está directamente implicado en el atentado contra la AMIA. Sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL, pero el régimen iraní se ha negado sistemáticamente a colaborar con la justicia argentina y, por el contrario, lo ascendió a comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria.



El Gobierno argentino subraya que esta medida reafirma su compromiso con la lucha contra el terrorismo, y envía un mensaje claro sobre la voluntad del país de actuar en defensa de la seguridad nacional y de las víctimas de los atentados de los años 90.

"El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles y, más recientemente, con los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana", concluye la nota oficial.