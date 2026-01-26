NetBlocks: Apagón de internet en Irán oculta la magnitud de la represión

Getting your Trinity Audio player ready...

El apagón casi total de internet impuesto por Irán para sofocar las protestas está ocultando el verdadero alcance de una represión que organizaciones internacionales describen como la más letal en la historia reciente del país.

“El apagón de internet en Irán continúa durante su decimoctavo día, ocultando el alcance de la mortífera represión contra la población civil”, señaló NetBlocks en un comunicado publicado en la red social X.

La organización, con sede en Londres, advirtió además que las autoridades han reforzado los sistemas de filtrado digital para cerrar vías de elusión, mientras cuentas del régimen incluidas en listas blancas siguen difundiendo la narrativa oficial de la República Islámica.

Según datos de NetBlocks.org, desde el 8 de enero plataformas de monitoreo de conectividad han registrado una interrupción casi total del acceso de Irán tanto a la red mundial como a su intranet estatal, conocida como la Red Nacional de Información (NIN). El bloqueo coincide con lo que analistas describen como los disturbios internos más graves en los 46 años de historia de la República Islámica.

Medios y grupos de derechos humanos han informado con retraso sobre detenciones masivas y muertes, en un contexto en el que las cifras oficiales siguen siendo prácticamente inaccesibles.

Durante semanas, gobiernos occidentales han buscado formas de romper el cerco informativo. En ese esfuerzo, el sistema satelital Starlink, impulsado por el empresario Elon Musk, era visto como una posible vía para restablecer comunicaciones, como ocurrió previamente en Ucrania. Sin embargo, NetBlocks y otros expertos indicaron que incluso esa tecnología ha sido severamente afectada en Irán.

Usuarios iraníes de Starlink han reportado pérdidas masivas de paquetes de datos, atribuibles a interferencias sofisticadas que impiden la comunicación entre usuarios y con el exterior.

El apagón digital se produce mientras Estados Unidos incrementa su presencia militar en Medio Oriente.

El Comando Central de EEUU informó que la Fuerza Aérea ha iniciado ejercicios de preparación en la región, y medios israelíes reportaron el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de Irán.