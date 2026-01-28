Suiza congela cuentas de 37 figuras de la cúpula chavista

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades suizas revelaron que decenas cuentas bancarias de personas vinculadas al régimen chavista en Venezuela han sido congeladas en ese país europeo, por un período inicial de cuatro años, ante el temor de que puedan ser transferidos o retirados de Suiza en un contexto de alta inestabilidad política en Venezuela.

El Consejo Federal de Suiza divulgó la ordenanza, amparada en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero.

Al anunciar la medida, el gobierno suizo sólo identificó los activos de Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, y "otras personas vinculadas a él" (o "asociadas") pero la ONG Transparencia Venezuela compiló y divulgó los nombres de la mayoría de las personas cuyos activos fueron posiblemente adquiridos de forma ilícita.

"En este momento, no se puede proporcionar información sobre el monto de los bienes en cuestión", declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza al portal Swissinfo.

Transparencia Venezuela asegura que en la relación también están las cuentas de Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores, hijos de Cilia Flores, así como Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro.



Además, fueron congeladas las cuentas del ex canciller y ex vicepresidente del régimen chavista Jorge Arreaza, los ex ministros Nervis Villalobos, Haiman El Troudi, Javier Alvarado y Simón Zerpa, y el ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez.



Marleny Contreras, esposa del número dos del régimen, Diosdado Cabello; Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, y Gustavo Adolfo Perdomo, ejecutivo de la misma cadena televisiva, están incluidos en la sanción. Al igual que los empresarios de Derwick Associates, Leopoldo Betancourt, Francisco Convit y Pedro José Trebbau, el ex tesorero nacional Alejandro Andrade, los funcionarios de PDVSA, Eudomario Carruyo, Francisco Jiménez, y los hermanos Adolfo y Alvaro Ledo.



Completan la relación Angélica Barrios, ex directora de la Oficina Nacional del Tesoro, Pedro Binaggia, abogado y gestor de activos, y otros funcionarios como Alenadro Istúriz, Abraham Shiera, Carmelo Urdaneta, María Isabel Villalobos, Nervis Alejandro Villalobo, Rafael Wolkmar, Diego Salazar y otras cinco personas vinculadas al chavismo, cuyos nombres no han sido aún revelados por las autoridades suizas.

Alain Macaluso, abogado y director del Centro de Derecho Penal de la Universidad de Lausana, explicó a Swissinfo que el gobierno suizo "puede ordenar la congelación de los activos de los líderes cuando un gobierno extranjero o sus miembros han perdido el poder y existen motivos para creer que los activos se han adquirido mediante corrupción u otros delitos"

“La decisión de las autoridades suizas de congelar los activos es una medida preventiva especial, vinculada a la posibilidad de una futura solicitud de asistencia judicial mutua”, declaró a esa publicación Katia Villard, profesora asociada del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Ginebra.