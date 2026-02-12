Delcy Rodríguez considera invitación a EEUU tras reunión con secretario de Energía Chris Wright

Getting your Trinity Audio player ready...

El Secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, se reunió este miércoles con la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez, quien informó en sus redes sociales sobre el encuentro y dijo en entrevista con Meet the Press, de NBC News, que ha recibido una invitación formal para visitar EEUU.

"Damos la bienvenida a Venezuela al Secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, con quien sostuvimos una reunión con puntos focales para establecer una asociación productiva a largo plazo", escribió Rodríguez en X junto a un video de la visita del alto funcionario estadounidense.

Antes, la exvicepresidenta venezolana había dicho a la cadena de noticias de EEUU que estaba valorando la invitación de Washington: "Estamos considerando ir una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo", dijo.

A su llegada a Venezuela, Wright señaló que el presidente Donald Trump busca un cambio profundo en la relación bilateral con Caracas, como parte de un plan más abarcador en la región.



"Hoy les traigo un mensaje del presidente Trump. Está firmemente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela, como parte de una agenda más amplia para que las Américas vuelvan a ser grandes, para acercar a nuestros países, para traer comercio, paz, prosperidad y empleos al pueblo de Venezuela en asociación con los Estados Unidos", afirmó el secretario de Energía.

Wright añadió que la administración Trump tiene en marcha acciones y planes muy específicos para lograr estos objetivos. "No son solo palabras", subrayó.

En declaraciones desde la Casa Blanca, el presidente Trump reafirmó el miércoles el compromiso con la independencia y el dominio energético de Estados Unidos. "Tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos vuelto muy cercanos, llamado Venezuela. En este momento, tenemos 50 millones de barriles de petróleo en camino a Houston para su refinado", dijo.

Rodríguez también dijo en su entrevista con Meet the Press que el dictador Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en EEUU tras su captura y traslado a Nueva York, el 3 de enero pasado, sigue siendo el "presidente legítimo" del país petrolero.



"Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada, que lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes", aseveró la presidenta interina de Venezuela.