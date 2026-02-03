EEUU inaugura nueva era diplomática a un mes de la captura de Maduro (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

La encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, abrió formalmente la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, después de siete años de ruptura.

En un video difundido hoy, Dogu define este momento como histórico y reafirma el compromiso de Washington con una hoja de ruta hacia estabilidad, recuperación y transición en Venezuela, cuando se cumple un mes de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en una histórica operación que cambió el rumbo político del país.



“Hola Venezuela, mi nombre es Laura Dogu”, así se presentó la encargada de negocios en la reapertura oficial de la instalación diplomática en Caracas.

“Ahora el presidente Trump y el secretario Rubio me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas… es un momento histórico para ambos países, como dijo el secretario Rubio: queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”, afirmó en un video.



Este lunes, la embajada estadounidense compartió en redes sociales una fotografía de la reunión entre la encargada de negocios y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Dogu aseguró que el propósito es asegurar un progreso sostenible en cumplimiento de agenda concreta de acción diplomática emprendida por el gobierno de Estados Unidos.



“Mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas… vamos a ejecutar el plan de tres fases: primero la estabilización del país y la restauración de la seguridad, segundo la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable y prospera”, dijo la diplomática.

Para el director ejecutivo del Centro de Estudios Interamerican Trends, Antonio de la Cruz, el encuentro entre Rodríguez y Dogu no significa un reconocimiento de legitimidad hacia el régimen venezolano.

“Estados Unidos no está premiando al régimen venezolano, está administrando un hecho, quién controla el territorio, la burocracia y los flujos operativos”, comentó el experto a Martí Noticias.



A su juicio, se están dando los pasos necesarios en el plan establecido hacia la reconstrucción sociopolítica de Venezuela.



“La reapertura de la embajada solo ocurre en la fase uno porque sin estabilidad básica no hay transición posible y sin presencia diplomática directa, Estados Unidos pierde capacidad de control”, apuntó De la Cruz.