Trump: Hemos enviado una fuerza mayor hacia Irán que la de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes por la noche que “probablemente ocurrirán cosas malas” si no prosperan las conversaciones con la República Islámica de Irán, al tiempo que confirmó el envío de una fuerza militar estadounidense “enorme”, incluso mayor que la desplegada en torno a Venezuela.

Trump hizo las declaraciones ante periodistas en la Casa Blanca, tras ser consultado sobre la situación con Teherán y los movimientos militares estadounidenses en la región.

“Hemos enviado los mejores y más grandes barcos”, dijo.

Preguntado directamente por un periodista sobre sus planes militares, Trump evitó dar detalles. “No puedo decírselo porque tenemos una fuerza enorme desplegada allí ahora mismo. Como Venezuela. Incluso mayor”, afirmó.

El presidente reiteró que preferirían llegar a un entendimiento aunque dejó en claro que el escenario sigue siendo incierto. “Me gustaría ver un acuerdo negociado. No sé si eso ocurrirá”.

“Estamos en conversaciones con [la República Islámica de] Irán ahora mismo. Si logramos hacerlo, sería fantástico. Si no, probablemente ocurrirán cosas malas”, indicó.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión tras la represión de protestas en Irán. El mandatario recordó que previamente había advertido a Teherán de un “duro golpe” si continuaban los asesinatos de manifestantes.

Las palabras del presidente han sido respaldadas por varios legisladores republicanos que piden aumentar la presión sobre Teherán y apoyar a los manifestantes.

El senador republicano Lindsey Graham escribió el domingo en la red social X que el pueblo iraní “quiere el fin de la represión que ha sufrido bajo los ayatolás, no lograr un mejor acuerdo nuclear”, y afirmó que el régimen atraviesa “la posición más débil” desde 1979.

“Finalmente, tenemos un presidente en el cargo en Estados Unidos que los ha alentado a continuar las protestas y les ha prometido que la ayuda está en camino”, sostuvo Graham, quien también dijo que “es en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos apoyar al pueblo y poner fin al régimen de terror del ayatolá”.

