EEUU sanciona a líderes iraníes por represión y corrupción, y bloquea activos digitales

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra altos funcionarios del régimen iraní, a quienes responsabiliza de la represión violenta de protestas en el país, así como contra un empresario acusado de corrupción y dos plataformas de intercambio de activos digitales vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas adicionales contra funcionarios iraníes responsables de la brutal represión del régimen contra su propio pueblo", dijeron.

OFAC incluyó entre los sancionados al ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni Kalagari, señalado por supervisar a las fuerzas de seguridad internas implicadas en la muerte de miles de manifestantes pacíficos.

Según el Tesoro, Momeni “organiza los servicios de seguridad internos” y dirige a entidades responsables de “asesinatos en masa, arrestos y desapariciones forzadas”.

Las sanciones también alcanzan a varios comandantes regionales del CGRI y de las fuerzas del orden, a quienes Washington atribuye un papel central en la represión. Entre ellos figuran Majid Khademi, jefe de la Organización de Inteligencia del CGRI; Ghorban Mohammad Valizadeh, comandante del CGRI en la provincia de Teherán; Hossein Zare Kamali, comandante en Hamadán; Hamid Damghani, comandante en Gilan; y Mehdi Hajian, jefe policial en Kermanshah. El Tesoro denunció que en algunas provincias “las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra multitudes de manifestantes desarmados” y que familias fueron extorsionadas para recuperar los cuerpos de víctimas.

En paralelo, la OFAC sancionó al empresario Babak Morteza Zanjani, descrito como un evasor de sanciones que “malversó miles de millones de dólares en ingresos petroleros” y que, tras su liberación de prisión, habría lavado dinero para el régimen y financiado proyectos en beneficio del CGRI.

Por primera vez, el Tesoro designó además a dos plataformas de intercambio de activos digitales —Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd., registradas en el Reino Unido— por operar en el sector financiero iraní y procesar fondos vinculados al CGRI. Washington señaló que estas plataformas movieron grandes volúmenes de transacciones asociadas a redes del aparato militar iraní.

“En lugar de construir un Irán próspero, el régimen ha optado por despilfarrar lo que queda de los ingresos petroleros de la nación en el desarrollo de armas nucleares, misiles y grupos terroristas en todo el mundo”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“El presidente Trump apoya al pueblo de Irán y ha ordenado al Tesoro que sancione a miembros del régimen. El Tesoro continuará persiguiendo las redes iraníes y las élites corruptas que se enriquecen a expensas del pueblo iraní.

El Tesoro afirmó que las medidas forman parte de la campaña de “máxima presión” de Washington. En 2025, la OFAC sancionó a más de 875 personas, buques y aeronaves como parte de esta campaña.

Como resultado de estas medidas, "todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC".

Además, "cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o conjuntamente, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada. Salvo autorización de la OFAC o exención, las regulaciones de la OFAC prohíben generalmente todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas".

Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva.