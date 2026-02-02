Iraníes en Miami protestan contra la represión en su país y piden apoyo de EEUU (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Este domingo en Miami, decenas de iranies que residen en el sur de Florida se reunieron en el monumento de la Antorcha de la Amistad para manifestar su apoyo al pueblo de Irán y para denunciar la represión que enfrenta desde hace semanas dentro de su país de origen, donde una ola de protestas contra el régimen ha generado un fuerte conflicto social.

Arusha Ashrafi, organizador de la protesta, conversó con Martí Noticias sobre las razones por las que realizaron esta manifestación.



“Somos un país donde el gobierno sin el consentimiento de su pueblo utiliza el dinero para el narcotráfico, para promover el terrorismo y para financiar conflictos internacionales (...). Esperamos que al igual que ocurrió en Venezuela, suceda lo mismo en Irán”, dijo Ashrafi.

Representantes de la comunidad cubanoestadounidense apoyaron la manifestación iraní. John Suárez, director ejecutivo de la organización no gubernamental Centro para una Cuba Libre, destacó que el régimen de La Habana sostiene una alianza con Irán que produce desestabilización regional.

"Es un pueblo luchando contra una teocracia aliada contra el régimen castrista, aliados en un gesto común de apoyar el terrorismo a nivel internacional y en América en particular", señaló Suárez.

También aseguró que "en Cuba hay bases de Hezbolá", y recordó el intercambio de visitas de alto nivel entre La Habana y Teherán: "Vimos que en 2023, el presidente y el canciller de Irán fueron a Cuba, y después del ataque terrorista del 7 de octubre a Israel, en diciembre de ese mismo año, Díaz Canel fue a Irán".



A esta concentración acudieron también venezolanos que residen en el sur de Florida quienes se han solidarizado con el pueblo de Irán en la prolongada lucha contra la opresión en su país. Así lo explicó Abner Márquez, manifestante venezolano.



Los asistentes a esta manifestación le pidieron al gobierno de Estados Unidos apoyo para el pueblo de Irán y la ejecución de medidas similares a las realizadas en Venezuela, el pasado 3 de enero, que resultaron en el arresto de Nicolás Maduro.

Durante la protesta, los asistentes honraron la memoria de víctimas del régimen iraní.