Unión Europea impone nuevas sanciones contra la República Islámica de Irán

El Consejo de la Unión Europea aprobó este jueves un nuevo paquete de sanciones contra la República Islámica de Irán por “graves violaciones de los derechos humanos” y por su “continuo apoyo militar a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”.

Las medidas incluyen la incorporación de 15 personas y seis entidades a la lista de sancionados de la UE, por su presunta implicación en la represión violenta de protestas pacíficas, detenciones arbitrarias e intimidación ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes.

Entre los funcionarios sancionados figuran Eskandar Momeni, ministro del Interior y presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Mohammad Movahed Azad, fiscal general del país; e Iman Afshari, juez del Tribunal Supremo.

También fueron sancionados varios comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y de las fuerzas del orden, a quienes Bruselas atribuye un papel directo en la represión de las manifestaciones antigubernamentales.

En el plano institucional, la UE incluyó en la lista negra a la Autoridad Reguladora Audiovisual Universal (SATRA), la Organización del Ciberespacio Siraj y el Grupo de Trabajo para la Determinación de Instancias de Contenido Criminal, así como a varias compañías de software.

Según el bloque, estas entidades han contribuido a la censura, la difusión de desinformación y la interrupción del acceso de los ciudadanos iraníes a Internet.

Las medidas contemplan la congelación de activos, la prohibición de viajar a territorio comunitario y la restricción de proporcionar recursos financieros a los incluidos en la lista.

De forma paralela, el Consejo impuso nuevas sanciones a cuatro personas y seis entidades bajo el régimen específico relacionado con el apoyo militar iraní a Rusia. Entre las empresas señaladas figuran la Compañía de Desarrollo y Producción de Misiles Khojir y la Compañía Comercial Sahara Thunder, descrita por la UE como una fachada del Ministerio de Defensa iraní.

“El Consejo subraya su solidaridad con el pueblo de Irán en su lucha por la libertad, la dignidad humana y el respeto de los derechos fundamentales”, indicó la UE en un comunicado.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado públicamente su respaldo a los manifestantes iraníes y ha advertido al gobierno de Teherán contra la ejecución de manifestantes, señalando que Washington adoptaría “medidas muy decisivas” si se produjeran.