EEUU: El régimen de la República Islámica de Irán ha impuesto un terror indescriptible

El gobierno de Estados Unidos acusó al régimen de la República Islámica de Irán de cometer “terrorismo de Estado” contra su propia población.

“El régimen de la República Islámica de Irán ha impuesto un terror indescriptible al pueblo iraní”, afirmó la cuenta en persa del Departamento de Estado en X. Washington sostiene que “ningún gobierno civilizado se comporta de esta manera”.

"El régimen de la República Islámica de Irán secuestra a manifestantes heridos en hospitales y acosa a familias que buscan a sus seres queridos. Estos son los mismos crímenes que se ven en las películas de terror. Y, de hecho, eso es exactamente lo que es: el régimen de la República Islámica de Irán ha impuesto un terror indescriptible al pueblo iraní", dijeron.

"Disparan a manifestantes pacíficos y desarmados en las calles, convierten los hospitales en cotos de caza y obligan a las familias en duelo a pagar sobornos solo para recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Ningún gobierno civilizado se comporta de esta manera. Esto no es ley y orden; esto es terrorismo de Estado".

En las últimas semanas ha habido una escalada de presión diplomática y advertencias de seguridad por parte de la administración del presidente Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la Casa Blanca se reserva el derecho de actuar de forma preventiva si percibe amenazas directas contra fuerzas estadounidenses en la región.

“Si hay indicios de que [la República Islámica] realmente pretende atacar a nuestras fuerzas en la región, tomaremos medidas para defender a nuestro personal”, afirmó Rubio.

Rubio canceló esta semana visas de altos funcionarios iraníes y de sus familiares. “Quienes se benefician de la brutal represión del régimen iraní no tienen derecho a beneficiarse de nuestro sistema de inmigración”, indicó el organismo. La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, afirmó que Washington “apoya al valiente pueblo iraní” y que no permitirá abusos del sistema de visas por parte de miembros del régimen.

En la misma línea, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, subrayó la determinación de Washington de impedir que Irán obtenga un arma nuclear. “Cuando el presidente Trump dijo que no permitiríamos que Irán se volviera nuclear, lo decía muy en serio”, dijo, y añadió que Estados Unidos ha demostrado su capacidad de proyección militar al enviar bombarderos B-2 “al otro lado del mundo”.

Estados Unidos también celebró la decisión de la Unión Europea de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista. El CGRI, dijo Washington, es “el principal instrumento” del régimen para perpetrar asesinatos dentro y fuera de Irán, una calificación que EE.UU. adoptó en 2019.

El alza de precios y la escasez de bienes básicos, junto con cortes de internet, ha empujado a las familias en Irán a una “lucha desesperada por la supervivencia”.

La administración estadounidense atribuyó la crisis a “décadas de mala gestión y represión” y acusó a instituciones militares y fundaciones religiosas de controlar sectores clave de la economía, manipular la moneda y operar redes de contrabando.

“Cada hombre, mujer y niño es rehén de este régimen”, señaló el Departamento de Estado, al tiempo que denunció la extorsión a ciudadanos que deben pagar sumas elevadas por acceso limitado a internet mediante VPN.