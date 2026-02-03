Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo colombiano Gustavo Petro, un crítico del republicano por el apoyo a Israel, del despliegue militar en el Caribe y de la captura del dictador Nicolás Maduro.

En la reunión en la Oficina Oval, cerrada a la prensa, estuvieron presentes junto al presidente Trump, el vicepresidente Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador colombo-americano Bernie Moreno.

Acompañaron al presidente Petro, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia Rosa Yolanda Villavicencio, el embajador colombiano en EEUU, Daniel García-Peña Jaramillo, y otros miembros de la delegación colombiana.

De acuerdo con el Gobierno colombiano, los temas a discutir incluían la cooperación en seguridad regional, los esfuerzos antidrogas (en particular la lucha contra el crimen organizado) y oportunidades económicas compartidas.

La Presidencia de Colombia ha compartido varias publicaciones en la red social X de la llegada de Petro a la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente Trump con un estrechón de manos.

También difundieron varias fotografías de la reunión dentro del Despacho Oval, donde se aprecia a un Petro sonriente junto al presidente Trump y demás funcionarios estadounidenses y colombianos.

Es la primera vez que Trump y Petro se encuentran personalmente, tras meses de tensiones bilaterales entre ambos gobiernos, que ha incluido un fuerte intercambio de palabras entre los presidentes.



Gustavo Petro ha respondido en varias ocasiones a señalamientos de Donald Trump sobre narcotráfico y política antidrogas, rechazando lo que considera acusaciones infundadas y una visión distorsionada de la realidad colombiana.



“En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia”, afirmó el mandatario colombiano en una de sus respuestas más citadas por los medios de comunicación.



El colombiano también ha negado versiones que lo vinculan con el narcotráfico y ha atribuido esas ideas a “mentiras” que, según dijo, habrían influido en la percepción de Trump.



Antes del encuentro en la Casa Blanca, el presidente Trump había dicho a periodistas que luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente Petro había cambiado su aptitud hacia Estados Unidos.



“Ha sido muy amable durante el último mes o dos. Antes de eso, ciertamente era crítico. Pero de alguna manera, después de la incursión en Venezuela, se volvió muy amable. Cambió su actitud. Mucho”, aseguró Trump.

Petro llegó a Washington, DC, acompañado de Rosa Yolanda Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores; Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, ministro de Defensa y Armando Benedetti, ministro del Interior.

También se unieron a Petro en su visita Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; René Guarín, director Nacional de Inteligencia, además de Gloria Miranda, directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.

La visita del mandatario colombiano a Estados Unidos se preparó semanas atrás, tras el encuentro entre el secretario de Estado Marco Rubio y la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio.